Foto: APA

Der Streamingmarkt ist um einen weiteren Anbieter reicher: Knapp zwei Wochen nach Apple brachte am Dienstag auch Disney seinen eigenen Streamingdienst Disney+ an den Start. Und das Angebot kommt an. Laut Disney konnte man bereits über zehn Millionen Seher gewinnen. Dafür sorgt hauptsächlich die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" – das richtige Angebot für die Zielgruppe. Konkurrent Netflix hat derzeit 163 Millionen Nutzer.

Start in Österreich unklar

In Deutschland soll der Dienst nach Unternehmensangaben ebenso wie in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien am 31. März kommenden Jahres starten. Ein Österreich-Starttermin ist noch nicht fixiert. Welche Inhalte Disney+ anbietet, kann dabei je nach Land variieren. Zum Start in den USA kostet der Dienst 6,99 Dollar im Monat, umgerechnet derzeit 6,34 Euro. Das ist weniger als die Angebote von Netflix oder Amazon.

Der Streamingmarkt ist hart umkämpft. Neben Netflix, Prime Video und dem Anfang November gestarteten Dienst TV+ des iPhone-Herstellers Apple will in den USA demnächst auch der Kabelsender HBO mit um die Aufmerksamkeit der Streaming-Konsumenten wetteifern. (red, 14.11. 2019)