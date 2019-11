Was redet er? Foto: derstandard.at/recher

WTF!?! Das sollen die geilen Wörter für die Wahl zum Jugendwort des Jahres sein? I am shook. Denn die Liste von "oewort", die alljährlich unter anderem das Wort und das Unwort des Jahres sucht, ist voll mit redundanten und seit Jahren gebräuchlichen Jugendtermini. Ob Jugendliche diese Begriffe verwenden, darüber lässt sich ohnehin jedes Jahr streiten.

Etwas mehr Aufschluss darüber, wie die junge Generation spricht, gibt eine Analyse der am häufigsten gegoogelten Jugendwörter. Das Vergleichsportal "vergleich.org" hat diese zusammengestellt und im Gegensatz zum wiederholten Male in der Liste auftauchenden "nice" finden sich hier Begriffe wie "cringe" und "Gönnjamin". Okay, wahrscheinlich hat hier vor allem die ältere Generation nach diesen Wörtern gesucht. Whatever.

Im folgenden Quiz haben wir beide Listen kombiniert und wollen Ihr geballtes Jugendsprache-Wissen testen!

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, 15.11.2019)