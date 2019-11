"Everwild", "Tell Me Why" und "Grounded" vorgestellt – neuer Trailer zu "Flight Simulator"

So sieht "Age of Empires 4" aus. Foto: Microsoft

Microsoft hat im Rahmen der Veranstaltung X019 etliche neue Games vorgestellt und zugleich auch angekündigt, wie es mit dem Abo-Dienst Xbox Game Pass und dem Cloudgaming-Service xCloud weitergeht. Neue Infos zu der anstehenden Xbox gab es vorerst nicht.

Xbox

Als Winzling gegen den Rest der Welt

Obsidian Entertainment, die mit The Outer Worlds heuer einen RPG-Hit veröffentlichten, arbeiten nun an Grounded. Das Spiel soll bereits im Frühling 2020 auf den Markt kommt. Bei Grounded handelt es sich um ein narratives Survival-Game mit Rollenspiel-Elementen. Das Alleinstellungsmerkmal ist, dass man selbst auf Ameisengröße geschrumpft ist und sich gegen Insekten und andere Gefahren behaupten muss.

Xbox

Rare arbeitet an neuem Spiel

Das nächste Spiel aus dem Hause Microsoft ist Everwild. Entwickelt wird das Spiel von Rare, jener britischen Spieleschmiede, die zuletzt Sea of Thieves veröffentlicht haben. Everwild ist laut den Machern noch in einer sehr frühren Entwicklungsphase, Rare verspricht hierfür "unvergessliche, fesselnde und bedeutungsvolle Momente", die Spieler gemeinsam teilen. Wann das Game erscheint, ließ der britische Entwickler offen.

Xbox

Neues Futter für Piraten

Mehr Details gab es allerdings zu The Seabound Soul, das nächste kostenlose Update für Sea of Thieves, das am 20. November erscheint. Die Erweiterung bringt eine neue Kampagne mit sich, bei der man gemeinsam mit Captain Pendragon die Geheimnisse rund um das gefürchtete Schiff Ashen Dragon enthüllt. Zudem landen Feuerbomben im Spiel, die auf Gegner abgefeuert werden können. Neue kosmetische Items und Bauelemente hat man ebenso integriert.

Xbox

Aufarbeitung der eigenen Kindheit

Mit Tell Me Why wurde ein weiteres neues Spiel enthüllt, das vom französischen Studio Dontnod entwickelt wird. Die Spieleschmiede ist mit Life is Strange bekannt geworden und will mit einem neuerlichen Adventure Spieler begeistern. Ort des Geschehens von Tell Me Why ist Alaska, wo man die Kindheitsgeschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan aufarbeitet. Das Spiel wird auf verschiedene Abschnitte aufgeteilt, das erste Kapitel erscheint im Sommer 2020. Tyler soll zudem der erste Transgender-Held eines größeren Spiels sein.

Xbox

Neue Trailer zu "AoE 4" und "Flight Simulator"

Zu Age of Empires 4 und Microsofts Flight Simulator gab es ferner neue Trailer – wann erstgenanntes Spiel erscheint, lässt der Hersteller aber weiterhin offen. Immerhin bekam man erstes Gameplay zu sehen. Zudem wurde bekanntgegeben, dass Wasteland 3 am 19. Mai 2020 und Bleeding Edge am 24. März erscheint. Zu The Artful Escape, CrossfireX, Minecraft Dungeons und Minecraft Earth gab es weitere Trailer zu sehen. Halo: Reach wird außerdem Teil der Halo: The Master Chief Collection.

Xbox

Neue Spiele für den Xbox Game Pass

Microsofts Xbox Game Pass wird überdies ordentlich aufgewertet. Mehr als 50 neue Spiele werden Teil des Abo-Services für Xbox und PC, das monatlich zehn Euro kostet. Darunter nun auch japanische Top-Titel wie das Final-Fantasy-Franchise und ausgewählte Yakuza-Spiele. The Witcher 3, My Friend Pedro und Darksiders 3 werden 2020 ebenso Teil des Abos – erstgenanntes Spiel allerdings nur für die Konsolenversion. Zuletzt hat Microsoft betont, dass sämtliche anstehenden Games aus dem eigenen Haus zum Launch auch für Abonnenten verfügbar sein werden.

Xbox

xCloud ab 2020 in weiteren Ländern

Zuletzt hat Microsoft bekanntgegeben, dass ihre Cloudgaming-Plattform xCloud 2020 in weiteren Ländern zur Verfügung stehen wird. Aktuell können Nutzer in den USA, UK und Korea den Dienst ausprobieren. Nächstes Jahr sollen Japan, Kanada, Indien und Westeuropa hinzukommen. Ob Österreich zu den ausgewählten Ländern zählt, kann vorerst nicht beantwortet werden. Ab nächstem Jahr will man Spielern auch die Möglichkeit geben, gekaufte und gemietete Spiele zu streamen. (Daniel Koller, 14.11.2019)