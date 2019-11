Die Niederländer sind auch nach der Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen auf 100 km/h immer noch regelrechte Raser. Zumindest im Vergleich zu den Norwegern, wo 90 km/h gelten – abgesehen von zwei Hochgeschwindigkeitsabschnitten, wo 100 km/h erlaubt sind.

Der Lufthunderter gilt für E-Autos und solche mit Brennstoffzelle inzwischen nicht mehr. Was eigentlich nur logisch ist, aber den Verkehr nicht flüssiger macht. Wie denken Sie darüber? Foto: APA

In Österreich kennen wir das auch. Sowohl den 100er – im IG-L oder Lufthunderter, wie der Volksmund die Tempobeschränkung aus dem Immissionsschutzgesetz-Luft nennt – als auch die Ausnahmen, wo ein höheres Tempo erlaubt ist, wie im Pilotprojekt Tempo 140 – oder straffrei Tacho-160, wie man es auch nennen könnte.

Umweltschutz

Umweltschützerinnen und Umweltschützern sind nicht nur die 140 sondern auch die 130 km/h ein Dorn im Auge. Ist es reine Verhandlungstaktik, mit Tempo 80 auf Autobahnen weniger zu fordern als durchgehen wird, in der Hoffnung, einen Teilerfolg erzielen zu können? Wir wissen es nicht. Die Allgemeinheit jedenfalls scheint Tempo 80 jetzt nicht auf den ersten Schlag zu begeistern.

In den Morgen- und frühen Abendstunden wird die Tangente gern zu Wiens beliebtestem Parkplatz. Da träumen die meisten dann schon davon, einen 80er fahren zu können. Foto: Toppress / Karl Schöndorfer

Andererseits fänden es Pendler nach oder aus Wien schon eine Wohltat, den erlaubten 80er auf der Tangente und den letzten Abschnitten der Zubringer fahren zu können. Zur Stoßzeit schafft man es nur als Rettungsgassenverweigerer zu einem Strafzettel. Rasen ist so gut wie unmöglich.

100 km/h aktuell

Auf freien Autobahnen kann man Tempo 80 derzeit nur mit einem komplett übersteigerten Selbstwert fahren. Andernfalls machen einen die Lastler binnen Minuten fertig, die einen superknapp überholen. 100 km/h zu fahren ist auch nur etwas für Nervenstarke. Mit der Geschwindigkeit ist man ein wenig schneller als der Schwerverkehr, kann aber trotzdem kaum überholen, weil man für den Fließverkehr meist zu langsam ist.

Sind Sie für ein Ende von Tempo 140 auf heimischen Autobahnen? Foto: Vogl-Perspektive

Dabei wären 100 km/h Spitzengeschwindigkeit ein angenehmes Tempo, meinen manche, weil die Fahrerei dann nicht so hektisch ist. Wer 100 fährt, ist auch selten ein Drängler, hat dafür weniger Hemmungen, den Blinker zu benutzen. Die Ausnahme zu dieser selbst aufgestellten Regel stellen die Mittelspurschleicher dar. Aber die scheinen kognitiv ohnedies vom Rest der Welt abgenabelt zu sein. Der Umwelt tun sie in ihrem eigenen bescheidenen Umfang aber dennoch was Gutes. Denn außer Frage steht, dass die Emissionen bei 130 km/h deutlich höher sind als bei 100 km/h. Und kommen Sie mir jetzt bittschön nicht damit, dass Sie den Hunderter nicht im letzten Gang fahren können, sonst stecken wir Sie auf der Stelle mit den Mittelspurschleichern in die gleiche Schublade.

Halten Sie sich an Tempolimits?

Würden Sie sich über Tempo 100 auf heimischen Autobahnen freuen? Würden Sie den 100er einhalten? Wäre es sinnvoller, erst einmal die bestehenden Limits rigoroser zu kontrollieren? Und wie wurscht ist Ihnen in dieser Debatte der Umweltaspekt? Welche Geschwindigkeit fahren Sie auf der Autobahn? Wie geht es Ihnen damit? Halten Sie sich an die Limits? Und nicht zuletzt: Welche Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen würden Sie sich wünschen, und warum gerade dieses? (Guido Gluschitsch, 15.11.2019)

Wenn wir die 130er-Tafeln abmontieren, was sollen wir Ihrer Meinung nach stattdessen aufhängen? Foto: APA