Nein, schlucken soll man die Globuli mit der Bezeichnung "Fahroptimierer Gute Fahrt PKW" nicht. Dazu wären sie auch ein wenig zu teuer. 120 Euro kostet die schlanke Phiole mit den weißen Zuckerkügelchen. Am besten sei es, rät das Unternehmen "Informierte Globuli" in der Gebrauchsanweisung, wenn man die "Fahroptimierer" irgendwo im Cockpit in der Nähe des Fahrers aufbewahrt: "Die Globuli (...) arbeiten dann ganz von selber vor sich hin, indem sie sich auf feinstoffliche Art mit Ihnen und dem Fahrzeug verbinden." Und kaum ist das feinstoffliche Band zwischen dem Auto und dem Fahrer gesponnen, geht wirkungsmäßig die Post ab: Der "Fahroptimierer" senkt den Treibstoffverbrauch! Die Hersteller berichten: "Bei manchen Testfahrern gelang eine Einsparung gegenüber dem vorher üblichen Durchschnittsverbrauch um 10-20 Prozent".

Wenn es nicht gleich klappt mit dem Benzinsparen, ist Geduld angesagt. "Bei einigen Autos erhöhte sich der Kraftstoffverbrauch mit den Fahroptimierern während der ersten 1-3 Tankfüllungen und sank erst danach deutlich unter den vorher üblichen Verbrauch." Auch für den Golf und Corolla ist die "Erstverschlimmerung" ein Thema. Die Hersteller weisen darauf hin, dass sich die Funktion der Spritspar-Globuli wissenschaftlich nicht beweisen lässt. Danke für den Hinweis!

Globuli helfen jetzt auch beim Benzinsparen! Foto: APA/AFP/FRED TANNEAU

Die Glaskugel als spirituele Klimaanlage

Den unromantischen Hauptsätzen der Thermodynamik schlägt das Unternehmen mit "Wärmekugeln" ein Schnippchen. Für 330 Euro wechselt eine Glaskugel mit zwölf Zentimetern Durchmesser den Eigentümer. Der stolze Besitzer derselben darf sich dann an "wohliger Wärme für Wohnung oder Haus und seine Bewohner, Energie sparen, ein Leben lang" erfreuen. Die Glaskugel ist eine Art spirituelle Klimaanlage, die je nach Wunsch des Anwenders kühlt oder wärmt. Ein wenig Eigenleistung des Anwenders ist freilich schon nötig, damit die Klima-Glaskugel zu brummen beginnt. Die Gebrauchsanweisung rät: "Schwingen Sie sich ein in das Bewusstseinsfeld der Kugel. Verbinden Sie sich mit ihr und bitten Sie sie in Dankbarkeit und Freude, für Sie Ihre Wärme zu regulieren. Geben Sie der Kristallkugel eine Anfangsarbeitszeit von 2 Minuten." Zwei Minuten sind okay, da ist der Heizstrahler ja auch nicht schneller. (Christian Kreil, 11.12.2019)

Leuchtende Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermutter-Geschenk Tauglichkeits-Faktor: ★★★★★

Umtauschgefahr-Faktor: ☆☆☆☆☆