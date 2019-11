Mitte November wurde der Markt auf dem Rathausplatz eröffnet. Foto: APA/HANS PUNZ

Sich mit einem Häferl voll heißem Punsch in der einen und einem Bratapfel in der anderen Hand zwischen Ständen, die Kunsthandwerk, Essen und allerlei anderen Krimskrams anbieten, durch die Menschenmassen schieben – da kommt sogar der letzte Weihnachtsmuffel in Adventstimmung. Kitsch, Kunsthandwerk oder Kultur, für alle Bedürfnisse ist etwas dabei. Die Redaktion des STANDARD stellt einige besondere Highlights vor:



Vorarlberg

Dornbirn Auf dem Marktplatz gibt es viel Kinderprogramm: basteln, backen, lesen und erzählen. Außerdem: Eislaufplatz und Kutschenfahrten.

Wann: Von 22. November bis 23. Dezember, Mittwoch und Samstag 9 bis 19.30 Uhr, sonst 14 bis 19.30 Uhr, Gastrostände bis 22 Uhr

Wo: Marktplatz, 6850 Dornbirn

Bregenz Ein Kleinod ist der Kunst- und Handwerksmarkt auf dem Martinsplatz in der mittelalterlichen Oberstadt mit Glasbläser- und Schnitzerwerkstatt.

Wann: Ab 7. Dezember immer samstags und sonntags, jeweils 14 bis 20 Uhr

Wo: Martinsplatz, 6900 Bregenz

Schwarzenberg In der malerischen Kulisse des historischen Ortskerns des Bregenzerwälder Dorfes findet Ende November der Adventmarkt statt. Alles selbstgemacht. Der Schwarzenberger Advent mit Ausstellungen rund um den Dorfbrunnen, Lesungen und Konzerten beginnt am 21. November.

Wann: 29. und 30. November, 15 bis 20 Uhr

Wo: Dorfplatz, 6867 Schwarzenberg

Tirol

Hall in Tirol Am Oberen Stadtplatz wird ein Adventkalender auf die Häuserfassaden projiziert, Chöre und Bläser umrahmen allabendlich das Treiben zwischen den Ständen.

Wann: 22. November bis 24. Dezember, Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 20 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr, Sperrstunde für die Gastrostände ist täglich um 21 Uhr.

Wo: Oberer Stadtplatz, 6060 Hall in Tirol

Achensee Advent zu Wasser und am Land, lautet das Motto rund um Tirols größten See. Wer Geschenke sucht, wird auf dem schwimmenden Christkindlmarkt auf den Schiffen fündig.

Wann: Bergadvent: Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember: 13.30 bis 19.30 Uhr, Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember: 13.30 bis 19.30 Uhr, Samstag, 14. und Sonntag, 15. Dezember: 13.30 bis 19.30 Uhr, Samstag, 21. und Sonntag, 22. Dezember: 13.30 bis 19.30 Uhr; Tiroler Bergweihnacht im "Sixenhof": 24. November – 27. Dezember, Samstag/Sonntag/Feiertag 13.00–17.00 Uhr.

Abfahrtszeiten Seeweihnacht: Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember: 13.30, 16.00 und 18.30 Uhr, Freitag, 6. Dezember: 16.00 und 18.30 Uhr, Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember: 13.30, 16.00 und 18.30 Uhr, Freitag, 13. Dezember: 16.00 und 18.30 Uhr, Samstag, 14. und Sonntag, 15. Dezember: 13.30, 16.00 und 18.30 Uhr. Reservierung erforderlich!

Weihnachten auf der MS Achensee: Montag, 16. bis Freitag, 20. Dezember: täglich 15.00 Uhr, Samstag, 21. und Sonntag, 22. Dezember: 16.00 und 18.30 Uhr, Montag 23., Donnerstag, 26. und Freitag, 27. Dezember: 15:00 Uhr – Reservierung erforderlich! Weihnachten "wia friaga": Sonntag, 1., Sonntag, 8. und Sonntag, 15. Dezember: 14.00 Uhr – Reservierung erforderlich!

Wo: rund um den Achensee, Tirol

Rattenberg In der kleinsten Stadt Österreichs im Tiroler Unterland wird auf den Einsatz elektrischer Beleuchtung verzichtet – Kerzen und Fackeln tauchen die Szenerie in sanftes Licht.

Wann: 23. und 24. November, 29. November bis 1. Dezember, 6. bis 8. Dezember, 13. bis 15. Dezember und 20. bis 22. Dezember 2019. Freitags jeweils ab 16.00 Adventspaziergang und ab 17.00 Adventkonzert (Eintritt frei); samstags ab 14.30 Uhr: Start Musik-, Kultur- und Kinderprogramm (Kulturbeitrag nur samstags € 5,-); sonntags 15.30 Uhr: Stiller Advent / Anklöpfler ziehen durch die Stadt.

Wo: 6240 Rattenberg, Tirol





Salzburg

St. Leonhard Kerzen, Kekse, Krippen, Spielzeug, Tee und Punsch werden von freiwilligen Helfern verkauft. Die Einnahmen gehen an die Lebenshilfe.

Wann: 30. November bis 22. Dezember jeden Samstag (14.00–19.00 Uhr) und Sonntag (14.00–19.00 Uhr)

Wo: Marktfeld 1, 5083 Grödig / St. Leonhard

Schloss Glanegg Bauernadvent in fürstlicher Kulisse im historischen Gutshof von Mayr-Melnhof. Pferdekutschenfahrer bieten Rundfahrten an.

Wann: 30. November bis 15. Dezember, jeweils Samstag und Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Wo: Schloß Glanegg 1, 5082 Grödig

Stadt Salzburg Am Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz gibt es kulinarische Schmankerln von Bauern und den in Salzburg raren Glühmost.

Wann: 21. November bis zum 24. Dezember, Sonntag bis Donnerstag von 10.00 bis 20.00 Uhr, Freitag und Samstag jeweils bis 21.00 Uhr.

Wo: Mirabellplatz, 5020 Salzburg

Oberösterreich

Steyr Jedes Jahr wird das Sonderpostamt Christkindl gestürmt. Dort werden Wunschzettel abgeschickt und mit einer besonderen Marke frankiert. Danach empfiehlt sich ein Abstecher zum Adventmarkt auf dem Stadtplatz.

Wann: 29. 11. 2019 – 6. 1. 2020 | 10.00–17.00 Uhr

Ausnahmen: 29. 11. | 10.30–17.00 Uhr; 24. und 31. 12 | 9.00–12.00 Uhr; 6. 1. 2020 | 10.00 – 16.00 Uhr

Wo: Christkindlweg 6, 4400 Steyr

Linz Wer nach Punsch und Würstln Höhenluft schnuppern will, sollte den Volksgarten besuchen. Dort gibt es neben dem traditionellen Markt erstmals ein 16 Meter hohes Riesenrad.

Wann: Ab 23. November

Wo: Volksgarten, 4040 Linz

Linz Beim "Wärmepol" der Linzer Kunstuni, fernab der "Schädelweh-Kanisterware", werden selbstgebraute Heißgetränke in Bioqualität feilgeboten.

Wann: 15. November bis 21. Dezember 2019 / Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 16.30 bis 22.30 Uhr; Freitag bis Samstag: 12.30 bis 22.30 Uhr; Sonntag: 12.30 bis 19.30 Uhr)

Wo: Innenhof des Brückenkopfgebäudes Ost, Hauptplatz 6., 4040 Linz





Kärnten

Villach Mit dem traditionellen Lichtermeer und einem Markt in der Altstadt wird Weihnachten in die Stadt gezaubert.

Wann: 15. 11. – 26. 12. 2019, Sonntag bis Donnerstag: 10.00 bis 19.00 Uhr, Freitag und Samstag sowie Feiertag (8. Dezember): 10.00 bis 20.00 Uhr

Wo: Altstadt, Villach

Klagenfurt Mehr als 50 Händler, Handwerker und Gastronomen machen den Christkindlmarkt rund um den Lindwurm zum größten Kärntens.

Wann: 16. 11. – 23. 12., täglich 9–20 Uhr

Wo: Neuer Platz, Klagenfurt

Velden Highlight am Wörthersee: der schwimmende Adventkranz vor der beleuchteten Kulisse der Veldener Bucht.

Wann: 22. 11. – 22. 12. 2019, jeden Freitag: 15.00–20.00 Uhr, jeden Samstag und Sonntag: 11.00–20.00 Uhr

Wo: 9220 Velden

Steiermark



Mariazell Der "Hingucker" ist der sechs Tonnen wiegende Adventkranz mit zwölf Metern Durchmesser. Die Kerzen werden jeden Adventsamstag entzündet.

Wann: 21. 11 bis 22. 12. 2019

Wo: 8630 Mariazell

Pürgg Gäste am Fuße des Grimmings werden in die Ställe, Garagen, Tennen und Häuser der Pürgger Einwohner eingeladen. Es gibt keine Standln.

Wann: Samstag, 30. 11. 2019 bis Sonntag, 8. 12. 2019, jeweils samstags von 13.00 bis 18.00 Uhr und sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr

Wo: 8951 Pürgg





Niederösterreich

St. Pölten Im Sparkassenpark lädt die Feuerwehr zum besinnlichen "Weihnachten im Park", auf dem Rathausplatz wird vor allem für Kinder ein spannendes Programm geboten.

Wann: 6. bis 8. Dezember, Freitag: ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag: ab 15 Uhr

Wo: Sparkassenpark, Klostergasse 35, 3100 St. Pölten

Wann: 22. November bis 23. Dezember: Montag bis Donnerstag: 16 bis 21 Uhr; Freitag bis Sonntag: 13 bis 21 Uhr

Wo: Rathausplatz, 3100 St. Pölten

Schallaburg Neben den mehr als 130 Ausstellern bietet die Schallaburg auch ein dichtes Rahmenprogramm an: Marionettentheater, Trommler, Feuershow.

Wann: 13. bis 15. Dezember 2019, Freitag: ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag: ab 13 Uhr

Wo: Schallaburg 1, 3382 Schallaburg

Kottingbrunn Im Wasserschloss stellen mehr als 130 Kunsthandwerker aus, Ponys und Lamas stehen für tierliebe Kinder bereit. Die Innenräume des Schlosses sind eine Besichtigung wert.

Wann: 30. November bis 15 Dezember, am Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 20 Uhr

Wo: Kulturszene Kottingbrunn Schloß 1, 2542 Kottingbrunn

Burgenland

Burg Forchtenstein Die Ritter rittern zauberhaft am ersten Adventwochenende. Es gibt Kost- und Schenkbares aus der Region. Hexe Griselda liest Märchen.

Wann: 29. November bis 1. Dezember, 15 bis 20 Uhr

Wo: Burg Forchtenstein, 7212 Forchtenstein

Schloss Tabor Auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach gibt es Regionales aus dem Südburgenland und der Promurje sowie Konzerte und Lesungen.

Wann: 7. und 8. sowie 14. und 15. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr

Wo: Schloss Tabor, 8385 Neuhaus am Klausenbach



Eisenstadt Vom 22. November bis zum Heiligen Abend residiert das Christkind in der Fußgängerzone. Ab 1. Dezember kommt täglich Frau Holle.

Wann: Von 22. November bis 24. Dezember, Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr, Freitag, Samstag und Feiertag: 10 bis 22 Uhr, Sonntag: 13 bis 21 Uhr

Wo: Hauptstraße, 7000 Eisenstadt





Wien

Rathausplatz Der Wiener Weihnachtstraum ist die wohl bekannteste Standlansammlung in Österreich. Neben Punsch, Essen und Kleinigkeiten finden sich im Park auch der beliebte Herzerlbaum und Bespaßung für Kinder.

Wann: 15. November bis 26. Dezember, Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember von 10 bis 19 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 21.30 Uhr

Wo: Rathausplatz, 1010 Wien

Spittelberg Gut besucht ist der Markt in Wien-Neubau. In den engen Gassen gibt es Handwerk und Delikatessen zu kaufen, dazu Punsch und Bratäpfel.

Wann: Von 14. November bis 23. Dezember, Montag bis Donnerstag: 14 bis 21 Uhr, Freitag: bis 21:30 Uhr, Samstag: 10 bis 21:30 Uhr, Sonn- und Feiertag: 10 bis 21 Uhr

Wo: Am Spittelberg, 1070 Wien

Remise Einen Adventmarkt mit Eisstockbahn, Punsch und Bim-Baumschmuck öffnen die Wiener Linien an den Dezemberwochenenden in der Remise.

Wann: Von 6. bis 22. Dezember, jeweils von Freitag bis Sonntag: 14 bis 21 Uhr

Wo: Verkehrsmuseum Remise, Ludwig-Koeßler-Platz, 1030 Wien

Vinzirast Am letzten Novemberwochenende findet man hier Holzhandwerk, Spielzeug und Textilien, hergestellt von Geflüchteten.

Wann: Von 28. bis 30. November, jeweils von 15 bis 20 Uhr

Wo: VinziRast-mittendrin, Währinger Straße 19, 1090 Wien