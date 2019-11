Auch hier die Fahnen hoch. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Rapid hat das siebente Jahr in Folge positive Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Wie der Fußball-Bundesligist aus Wien am Donnerstag bekanntgab, wurde im Geschäftsjahr 2018/19 ein Rekordumsatz von 50,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Eigenkapital wurde demnach auf 15,1 Millionen erhöht, was ebenfalls als Rekord ausgewiesen wurde. Der Gewinn fiel nur knapp aus und lag bei 179.989 Euro.

Besonders positiv hätten sich die Bereiche Sponsoring und Hospitality entwickelt, erklärte Geschäftsführer Christoph Peschek. Erstmals seien mehr als 10 Millionen Euro über Sponsoring eingenommen worden. Knapp negativ sei die Transferbilanz gewesen, hier steht laut dem Geschäftsbericht ein Minus von rund 346.000 Euro zu Buche. (APA, 14.11.2019)