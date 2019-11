Auf Betreiben der Sozialdemokraten und der Liberalen im Europaparlament muss Olivér Várhelyi noch Fragen beantworten. Foto: AP/Seco

Brüssel – Das Europaparlament lässt den ungarischen Kandidaten für den Posten des Erweiterungs- und Nachbarschaftskommissars in der EU-Kommission, Olivér Várhelyi, noch zappeln. Várhelyi hat vom zuständigen Außenausschuss im Europaparlament nicht einmal eine einfache Mehrheit bekommen, verlautete es aus Parlamentskreisen. Notwendig wäre eigentlich eine Zweidrittelmehrheit.

Auf Betreiben der Sozialdemokraten und der Liberalen wurde beschlossen, dass er noch weitere schriftliche Fragen beantworten muss, bevor er grünes Licht bekommt, hieß es am Donnerstag weiter aus Parlamentskreisen.

Leise Kritik an diesem Vorgehen kam von der ÖVP im Europaparlament. "Er war fachlich einer der stärksten Kandidaten für die neue Kommission. Gleichzeitig war seine Herkunft die am meisten kritisierte. Da es aber um die fachliche Eignung geht, nicht um die Herkunft, sollte Olivér Várhelyi Kommissar werden", hieß es von ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl, der am Vormittag noch die Unabhängigkeit Várhelyis bezweifelt hatte.

"Gutes Recht"

Diese Unabhängigkeit habe der Ungar, ein EVP-Kollege Mandls, in dessen Anhörung nun aber "mehrfach glaubwürdig betont". "Er hat mein Vertrauen, dass er keine Anweisungen von seinem Mitgliedsstaat entgegennehmen und mit dem Europäischen Parlament als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger exzellent zusammenarbeiten würde." Es sei aber das gute Recht der Kollegen im Europäischen Parlament, weitere Fragen an Várhelyi zu richten. (APA, 14.11.2019)