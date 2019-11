Zum Gender Crash oder in die Herrensauna?

Eustress verursacht die Musik von TVSI. Am Freitag im Rhiz! Foto: TVSI

Freitag, 15.11.19

Das Jahr war auch schon einmal frischer, eine gewisse Partymüdigkeit hat sich bereits eingestellt, und die verdächtige Ruhe vor dem Sturm der Firmenweihnachtsfeiern legt sich über die Stadt. Das Partyangebot für dieses Wochenende lässt daher zu wünschen übrig. Umso besser für eine neue Veranstaltungsreihe, die nicht nur wegen mangelnder Alternativen hoffentlich viel Zulauf erfahren wird. Denn das erste Booking der Reihe Off the Grid im Rhiz ist eine große Freude. TSVI, ein Londoner Produzent, der seine gut stressige und dunkle Clubmusik auf Basis afrikanischer Trommeln mitbringt.

Im Rahmen der Reihe Dead Sea Diaries darf man sich in der Grellen Forelle an reinstem Energietechno von Héctor Oaks erfreuen, dem Pop huldigen Queers and Friends einstweilen bei G.Spot im Opera Club. Hitschleuder Pierre Ciseaux legt dort unter anderem die Klassiker auf.

Tanzbar wird’s, wenn der bulgarische DJ KiNK im Horst-Club vorbeischaut; es geht in Richtung House. Recht frisch ist die Veranstaltungsserie Algorithm is a Dancer, die sich den Freuden von Discomusik im Celeste widmet – die üblichen Verdächtigen Johnny ¥en, Paul Raal und Boogaloo Steve stehen mit ihrer Expertise zur Verfügung. Atmosphärisch, elektronisch und experimentell wird es bei Ghost Notes mit Noel Dinse und Firmament im RRR.

Samstag, 16.11.19

Am Samstag lohnt es sich, mal wieder im Flex vorbeizuschauen. Ein Hauch von Berliner Luft wird dort trotz der vom Tanzen verschwitzen Gäste sicherlich wehen, denn die fast schon legendäre Clubreihe Herrensauna ist in Form ihrer zwei Gründer Cem Dukkha und Nicolas Endlicher zu Gast. Es wird schwul, es wird heiß, es wird technoid.

Drum’n’Bass aus Brasilien, präsentiert von Contrast, kommt in der Grellen Forelle auf die Plattenteller, gemütlicher wird es im Rhiz, wo das Kollektiv An Inner Affair hübsch Sphärisches aus diversen Genres aus dem Hut zaubert.

Das queere Minimusikfest Gender Crash findet heute im Wuk statt. Neben Liveacts wie der Elektronikerin CATNAPP hören wir an den Decks Energetisches von Rumi von Baires oder DJ Hassan und So-slow Phist. (Amira Ben Saoud 14.11.19)