The Man in the High Castle (S4/F1-10) Die dystopische, hochdekorierte Serie mit der alternativen Weltgeschichte, bei der die Nazis an der Macht sind, steuert auf ihr spektakuläres Finale zu. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus weitet sich zu einer Rebellion aus. Amazon Prime Video

Prime Video DE

19.40 REPORTAGE

Re: Dammbruch in Brasilien. Welche Schuld trifft Deutschland? Die Berliner Rechtsanwältin Claudia Müller- Hoff will eine der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte Brasiliens aufklären. Nach einem Dammbruch im Jänner 2019 mit fast 300 Todesopfern sieht sie auch deutsche Firmen in der Verantwortung. Bis 20.15, Arte

20.15 WIEDER SCHULE

Quiz mit Klasse Andreas Jäger lädt Prominente zum Quizduell mit Schülerinnen und Schülern. Der Stoff sind Fragen aus Fächern der Unterstufe. In der ersten Folge treffen die Kabarettisten Joesi Prokopetz und Reinhard Nowak auf Grazer und Wiener Schüler. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DRAMATISCH

Ich verkaufe deine Heimat (La forêt d’argent, F 2019, Emmanuel Bourdieu) Der kleine Georges ist verschwunden. Der Verdacht fällt auf Roxana (Marina Palii), seine Babysitterin. Georges’ Vater David (Nicolas Duvauchelle) ist überzeugt, dass sich die junge Rumänin an seiner Familie rächen wollte. David hatte dank Roxanas Kontakten in ihrem Heimatland ein millionenschweres EU-Bauprojekt für seine Firma realisiert. Eine Spurensuche. Bis 21.45, Arte

Hat ein millionenschweres EU-Projekt mit dem Verschwinden seines Sohnes zu tun? Nicolas Duvauchelle in "Ich verkaufe deine Heimat" – um 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte / Zadig Productions

21.00 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Makro: Weltwirtschaft in Gefahr Der Handelskrieg zwischen den USA und China gefährdet in vielen Ländern Wohlstand und Arbeitsplätze. Der neue Protektionismus beschwört eine globale Rezession herauf. Bis 21.30, 3sat

21.05 BIRGIT DENK

Denk mit Kultur: Klaus Eckel und Julia Cencig Dialektsängerin und Moderatorin Birgit Denk ist mit neuen Folgen und neuem Showkonzept zurück: Sie gastiert mit ihrer Band jetzt im Casino Baden und empfängt zum Auftakt den Kabarettisten Klaus Eckel und die Schauspielerin Julia Cencig. Bis 21.55, ORF 3

22.10 KABARETT

Heinz Marecek "Das ist ein Theater!" Heinz Marecek blickt als Schauspieler und Regisseur auf fast 50 Jahre Theater- und Filmerfahrung zurück – genügend Stoff also für jede Menge Anekdoten, die er an diesem Abend zum Besten gibt. Eine Aufzeichnung aus dem Südbahnhotel am Semmering. Bis 23.35, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Ägypten – Weltreich am Nil Um 3000 vor Christus vereinen sich Ober- und Unterägypten zu einem mächtigen Königreich. Eine der faszinierendsten Kulturen der Menschheit nimmt hier ihren Anfang. Drei Jahrtausende lang wird das Reich am Nil bestehen bleiben, regiert von 30 Dynastien. Ein wahrer Schatz, bei dem sich Wissenschafter und Archäologen austoben könne. Bis 0.10, ORF 2