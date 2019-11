Es gibt sympathische Freundesgruppen in Filmen, Menschen, mit denen man gerne auch im richtigen Leben befreundet wäre. Und dann gibt es die Männergruppe aus "Hangover". Einer unsympathischer als der andere, man kann sich eigentlich kaum entscheiden, wer noch die kleinste menschliche Katastrophe darstellt. Vermutlich der Bräutigam in spe, schließlich muss man ihn im Lauf des Films am seltensten sehen.

Klassische Bösewichte sind sie an sich nicht, einfach nur schwer zu ertragen. Auch Jar Jar Binks hat im Grunde niemandem etwas getan, und dennoch löste er intensive Gefühle der Wut in vielen "Star Wars"-Fans aus. Im Drehbuch angelegt waren diese Figuren durchaus als Sympathieträger, der sie begleitende Hass nicht beabsichtigt. Anders die tatsächlichen Bösewichte, bei denen die Antipathie quasi vorausgesetzt wird.

Dolores Umbridge: Professorin des Grauens. Foto: 2006 Warner Bros. Entertainment Inc./Murray Close

Gleich mehrere davon hat die "Harry Potter"-Reihe zu bieten. Da wäre einmal Lord Voldemort als naheliegendster Antagonist. Er ist kein Netter, das ist schon klar. Doch im Lauf der Filme (und Bücher) sticht eine Person im Hassranking deutlich heraus: die zuckersüße Dolores Umbridge, deren Sadismus noch viel näher am echten Leben ist, als es der nasenlose Lord jemals sein kann. Denn jeder ist in seinem Leben schon einmal dieser einen Person am längeren Hebel begegnet, die einfach nur bösartig war und die ihre Energie aus dem Leid anderer Menschen zog.



Ihre meistgehasste Filmfigur?

Wen lieben Sie zu hassen? Natürlich ist eine derartige Liste immer sehr subjektiv. Doch irgendeine Filmfigur hasst jeder, schließlich sollen Filme auch Emotionen auslösen, positive wie negative. Welcher Bösewicht ist am bösesten? Und wer, der eigentlich kein Bösewicht ist, verdient dennoch Ihren vollen Hass? Teilen Sie Ihr persönliches Ranking im Forum! (aan, 19.11.2019)