Polizei und Rettungskräfte sind laut US-Behörden an einer Highschool in Santa Clarita nördlich von Los Angeles im Einsatz, weil dort ein Schütze mehrere Menschen durch Schüsse verletzt haben soll.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilte der Sheriff von Santa Clarita Valley auf Twitter mit. Die Polizei fahndete davor nach einem schwarzgekleideten Asiaten – sie waren von einem Einzeltäter ausgegangen.

Den Behörden und dem Krankenhaus zufolge wurden "mindestens fünf Personen" verletzt. Manche US-Medien berichteten von mindestens sieben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Schüler die Saugus High School verließen. Ungefähr 2.300 Schüler sind an der Schule eingeschrieben.

Als Vorsichtsmaßnahme seien am Donnerstag alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden. Anrainer in der Umgebung der Saugus High School sollten ihre Türen abschließen und in ihren Häusern bleiben. (red, APA, Reuters, 14.11.2019)