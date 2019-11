Kämpferischer Tintenfisch auf der Website von GGK Mullenlowe. Foto: GGK Mullenlowe

Die beiden Geschäftsführer der GGK Mullenlowe – Michael Kapfer und Dieter Pivrnec – haben die Mehrheit an der traditionsreichen Wiener Agentur übernommen, die internationale Werbeholding IPG hält nun 20 Prozent an der Agentur und ihren Töchtern FCB Neuwien und McCann in Österreich.

Kapfer und Pivrnec übernehmen je 40 Prozent an der Agentur rückwirkend zum 1. Jänner 2019, teilte die Agentur am Donnerstagabend mit. Seit 2016 hielt laut Firmenbuch die IPG Holding die Anteile. Damals verabschiedete sich Rudi Kobza aus der GGK-Gruppe und gründete seine Agentur Kobza and the Hungry Eyes.

Die Agentur führt auf ihrer Kundenliste derzeit etwa A1 Telekom Austria, Casinos Austria,, Debra, Fairtrade, Nespresso Österreich, Österreichische Förderungsgesellschaft (FFG), Österreichische Lotterien. Profil, Tui Austria, Verbund, VGN, Vier Pfoten International, Wien Holding.

Nach Agenturangaben hat das Unternehmen 65 Mitarbeiter und einen Honorarumsatz von 6,4 Millionen Euro.

Kapfer und Pivrnec lassen verlauten: "Mit der Anteilsübernahme binden wir uns im besten Sinne an die Agentur. Unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner können damit sicher sein, dass Management-Team auch in Zukunft anzutreffen." Die drei Agenturmarken blieben erhalten. (red, 14.11.2019)