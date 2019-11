Die lange Geschichte eines Tages

Der Beginn der Wende in der Tschechoslowakei fiel nicht zufällig auf den 17. November

Als am 17. November 1989 tausende Menschen in der Prager Innenstadt mit ihren Schlüsseln klimperten, da läuteten sie die Totenglocken für die kommunistische Diktatur in der damaligen Tschechoslowakei. Es war die erste große Studentendemo der Samtenen Revolution. Wenige Wochen später war der friedliche Machtwechsel vollzogen, der Dichter und Dissident Václav Havel zog als Staatspräsident in die Prager Burg ein.

Natürlich waren die Ereignisse eingebettet in die große demokratische Wende in ganz Mittel- und Osteuropa: Nur eine Woche zuvor war die Berliner Mauer gefallen, in Ungarn war bereits im Oktober die Dritte – nichtkommunistische – Republik ausgerufen worden, in Polen war seit August die neue Regierung des katholischen Publizisten Tadeusz Mazowiecki an der Macht. Und dennoch hat der 17. November in der Geschichte der Tschechoslowakei eine besondere Stellung, die es gut nachvollziehbar macht, warum die Menschen ausgerechnet an diesem Tag "Už je to tady" skandierten – frei übersetzt: Es ist so weit.

Die Geschichte nimmt 50 Jahre vorher ihren Anfang, genau am 28. Oktober 1939. Damals, am tschechoslowakischen Nationalfeiertag, der auf die Entstehung der Ersten Republik im Jahr 1918 zurückgeht, protestierten Studenten gegen die Besatzung durch die deutschen Nationalsozialisten. Diese hatten im März unter massiven militärischen Drohungen die sogenannte Rest-Tschechei zerschlagen und ihr Protektorat Böhmen und Mähren errichtet.

Die Nazis schlugen die Kundgebung brutal nieder, der 24-jährige Student Jan Opletal erlag am 11. November 1939 seinen Verletzungen. Der Trauerzug durch Prag wurde erneut zu einer machtvollen Demonstration gegen die deutschen Besatzer. Daraufhin schlossen diese am 17. November 1939 alle tschechischen Universitäten, mehr als tausend Studenten wurden ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt, neun Studentenfunktionäre wurden noch am selben Tag hingerichtet.

1941 wurde der 17. November in London zum Internationalen Studententag erklärt – in der kommunistischen Tschechoslowakei galt er später als antifaschistischer Gedenktag. Die Kundgebung am 17. November 1989 konnten die Machthaber nicht verbieten, ohne vollends das Gesicht zu verlieren. Es war der Anfang ihres politischen Endes. (schub)

