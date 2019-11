Für ein Wochenende haben Hardcore-Fans die Möglichkeit, in einem Hotel zu übernachten, das sich voll dem Thema Nutella widmet. Die Sache hat allerdings einen Haken

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die Gute: Im kalifornischen Napa Valley eröffnet in wenigen Wochen ein Pop-up-Hotel, das für ein Wochenende die Träume von Schokocreme-Liebhaberinnen und -Liebhabern wahr werden lässt: Hotella Nutella.

Es widmet sich voll und ganz dem Thema – no na – Nutella. So gibt es laut offizieller Website nicht nur ein "kreatives", episches, natürlich Nutella-basiertes Frühstück, zubereitet von "namhaften" Köchen und "pancake artists" – die Gestaltung des gesamten Hotels dreht sich um die Schokocreme und ihre global bekannte Verpackung. Es gibt Nutella-Teppiche, -Plüsch, -Vorhänge, -Gartenmöbel und sogar Kissen in Croissant-Form, die Räume werden mit Nutella-Tapeten ausstaffiert.

Selbstverständlich gibt es diese "Charlie und die Schokoladenfabrik"-gleiche Erfahrung nicht umsonst. Denn wer sich das Haselnusscreme-Wochenende geben will, muss zunächst an einem Wettbewerb teilnehmen und ein Video einsenden, in dem er oder sie möglichst kreativ seine Liebe zu Nutella kundtut.

Und jetzt die schlechte Nachricht: Es dürfen nur US-Amerikaner teilnehmen. (red, 15.11.2019)