Wenn es um Baukultur geht, fehlt in Österreich noch viel Bewusstsein. Foto: istockphoto

Es ist ja nicht so, dass jeder Einzelne wissen müsste, was ein Gestaltungsbeirat ist. Wer nie mit Architektur oder dem Bauwesen in Verbindung kommt, hat wohl keine Ahnung. Daher kurz als Erklärung: Ein Gestaltungsbeirat besteht aus Architekten und anderen Experten, die die Politik zu Bauprojekten beraten, um deren Qualität zu steigern. Die Beiräte erstellen Gutachten, prüfen Ausschreibungen und agieren abseits von profitorientierten Investoren und gesetzlichen Vorgaben.



Es verwundert dann aber doch, dass bei einem Anruf in der Baudirektion des Landes Niederösterreich auf die Frage, wie denn der niederösterreichische Gestaltungsbeirat zu erreichen sei, vom dortigen Mitarbeiter die Antwort "Das sagt mir nichts" folgt.

Die mangelnde Bekanntheit der Gestaltungsbeiräte, selbst in der Verwaltung, ist bezeichnend dafür, wie groß der Aufholbedarf in puncto Baukultur in Österreich immer noch ist. Höchste Zeit, das Thema in einer breiten Öffentlichkeit zu diskutieren! (Bernadette Redl, 15.11.2019)