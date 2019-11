Im Senat löste die Morales-Anhängerin Foto: REUTERS / LUISA GONZALEZ

La Paz – Anhänger des ins Exil geflohenen früheren bolivianischen Präsidenten Evo Morales sind am Donnerstag zu neuen Vorsitzenden der beiden Abgeordnetenkammer gewählt worden. Übergangspräsidentin Jeanine Áñez kündigte indes Gespräche mit der Morales-Partei an um "dem Land Frieden zu bringen", so Áñez.

Der Fraktionschef von Morales' "Bewegung zum Sozialismus" (MAS), Sergio Choque, setzte sich am Donnerstag mit der MAS-Mehrheit im Parlament durch. Er bezeichnete die Entfernung von Morales aus dem Amt als einen Staatsstreich. Zugleich erklärte er sich aber bereit zur Zusammenarbeit, um die Neuwahlen zu organisieren. Choques Vorgänger war am Sonntag inmitten der Proteste gegen Morales zurückgetreten.

Auch in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, wurde in der Nacht auf Freitag eine Anhängerin von Morales zur Präsidentin gewählt. Die Senatorin Monica Eva Copa Murga gehört auch der MAS-Partei an und kündigte bei ihrer Angelobung an, den Frieden wieder herstellen zu wollen.

Vermittlung angekündigt

Angesichts der anhaltenden Proteste kündigte die Übergangspräsidentin Jeanine Áñez Verhandlungen mit der Partei von Morales an. Die Gespräche sollen dazu beitragen, "dem Land Frieden zu bringen", sagte Áñez' Kabinettschef Jerjes Justiniano am Donnerstag.

Am Dienstag war Añez als zweite Vizepräsidentin der Kammer im Senat in Abwesenheit der MAS-Mehrheit zur Interimspräsidentin ernannt worden. Das Verfassungsgericht billigte anschließend die Machtübernahme von Añez.

Morales darf nicht mehr antreten

Die Übergangspräsidentin ist eine scharfe Kritikerin von Morales. Am Donnerstag kündigte sie an, dass Morales nicht an den anstehenden Wahlen kandidieren werde können. Grund sei, dass eine vierte Amtszeit in Folge ausgeschlossen sei, erklärte Anez am Donnerstag vor Journalisten.

In Bolivien gehen tagtäglich Menschen für den nach Mexiko geflohenen Ex-Präsidenten Evo Morales auf die Straße. Foto: REUTERS

Die konservative Vizepräsidentin des Senats hatte am Dienstag vorübergehend die Amtsgeschäfte übernommen und am Mittwoch zügige Neuwahlen angekündigt. Einen Termin nannte sie bisher nicht. Nach der Verfassung muss aber binnen 90 Tagen nach ihrer Amtsübernahme gewählt werden.

UN-Sondergesandter geschickt

Angesichts der Krise im Land hat UN-Generalsekretär António Guterres einen Sondergesandten in das südamerikanische Land geschickt. Er habe den Franzosen Jean Arnault gebeten, mit allen Beteiligten zu sprechen und die Unterstützung der Vereinten Nationen bei der Suche nach einer friedlichen Lösung der Krise anzubieten, sagte Guterres laut seinem Sprecher am Donnerstag in New York.Arnault hatte zuvor unter anderem bereits als Sondergesandter für Kolumbien, Afghanistan und Guatemala gearbeitet. Er soll sich seit Donnerstag im Land befinden.

Morales, der das Andenland seit 2006 als erster indigener Präsident regiert hatte, war am Sonntag nur drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl auch unter dem Druck von Militär und Polizei zurückgetreten. Der Sozialist, der für eine vierte Amtszeit kandidierte, hatte sich nach der Abstimmung am 20. Oktober zum Sieger in der ersten Runde erklärt. Die Opposition und internationale Beobachter hatten ihm Wahlbetrug vorgeworfen. (APA, Reuters, red, 15.11.2019)