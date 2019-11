Die Privatbank aus Wien habe Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht eingehalten, so die Finanzmarktaufsicht. Foto: Barbara Gindl / APA / picturedes

Wien – Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben der früheren Meinl Bank, die nun unter Anglo Austrian Bank (AAB) firmiert, die Banklizenz entzogen. Das wurde am 14. November entschieden, die Entscheidung ist seit Freitag wirksam. Das hat die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) am Freitagvormittag per Aussendung bekanntgegeben. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, die AAB kann Rechtsmittel dagegen ergreifen.

Die 1923 gegründete Privatbank wollte sich am Freitag nicht dazu äußern. "Wir geben momentan keine Auskunft", wurde auf Anfrage beschieden.

Wie DER STANDARD berichtete, geht es um Vorwürfe, wonach die Julius Meinl V. zuzurechnende Privatbank bestimmte Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht eingehalten hat. Die Bank hat sich gegen das Konzessionsentzugsverfahren gewehrt und ihrerseits angeboten, ihr Bankgeschäft einer Abwicklung zuzuführen und die Konzession freiwillig zurückzulegen.

Immer wieder in Schlagzeilen

Jahrelang war die Privatbank mit Sitz in der Wiener Innenstadt immer wieder in die Schlagzeilen geraten – etwa rund um die Anlegercausa Meinl European Land (MEL) oder durch Streit mit der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA. Vorstandsmitglied Peter Weinzierl beriefen die Aufseher sogar ab – allerdings kippte das Bundesverwaltungsgericht die Entscheidung. Weinzierl verließ den Vorstand des Instituts trotzdem, "aus einer Position der Stärke" heraus, wie die Bank Ende 2015 bekanntgab.

2016 fasste das Institut wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung eine Strafe von 500.000 Euro aus, das Bundesverwaltungsgericht hat die heuer bestätigt, ebenso der Verwaltungsgerichtshof. Zudem ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen des Verdachts der Geldwäscherei; dabei geht es um den Bestechungsskandal rund um den brasilianischen Odebrecht-Konzern und die Rolle der damalige Meinl Bank Antigua. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Inzwischen hat sich das Geschäftsmodell der AAB stark verändert, das klassische Einlagen-/Kreditgeschäft wurde schon schrittweise zurückgefahren. Die Bilanzsumme ist gesunken. Julius Meinl V., dem die Bank zuzurechnen ist, hat sich im Sommer aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen, dessen Vorsitzender er bis dahin gewesen war. (Renate Graber, APA, 15.11.2019)