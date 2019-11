Die Wiener Privatbank habe Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht eingehalten, so die Finanzmarktaufsicht. Foto: Barbara Gindl / APA / picturedes

Wien – Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben der früheren Meinl Bank, die nun unter Anglo Austrian Bank (AAB) firmiert, die Banklizenz entzogen. Das wurde am 14. November entschieden, die Entscheidung ist seit Freitag wirksam. Das hat die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) am Freitagvormittag per Aussendung bekanntgegeben. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, die AAB kann Rechtsmittel dagegen ergreifen.

Wie berichtet, geht es um Vorwürfe, wonach die Wiener Privatbank bestimmte Vorschriften zur Geldwäscheprävention nicht eingehalten hat. Die Bank hat sich gegen das Konzessionsentzugsverfahren gewehrt und ihrerseits angeboten, ihr Bankgeschäft einer Abwicklung zuzuführen und die Konzession freiwillig zurückzulegen. (Renate Graber, 15.11.2019)