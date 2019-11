Foto: APA

"Die Angebote der Mobilfunker konzentrieren sich heuer vor allem auf neue Smartphones. Eine Preisschlacht bei Tarifen bleibt aus", so fasst Maximilian Schirmer, Geschäftsführer der Online-Vergleichsplattform Tarife.at die diesjährigen Weihnachtsangebot der großen Handynetzbetreiber zusammen.

Etablierte Discount-Anbieter wie Spusu und Yesss müssen sich vor den neuen Weihnachtsangeboten kaum fürchten. Sie stellen nach wie vor in rund 45 Prozent (Spusu) bzw. 12 Prozent (Yesss) der Vergleiche das günstigste Angebot. Insbesondere die Weihnachtsangebote von Drei scheinen jedoch Wirkung zu zeigen: Die neuen Star-Tarife bieten drei Mal so häufig das günstigste Angebot als bisher (nun 11 Prozent), was "3" zum günstigsten Premium-Anbieter macht. (red, 15.11. 2019)