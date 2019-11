SPÖ-Klimaschutzsprecherin Julia Herr wünscht sich von der künftigen Regierung einen Green New Deal. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – SPÖ-Klimaschutzsprecherin Julia Herr sieht die Klimakrise als wichtigste soziale Frage unserer Zeit. "Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf", machte sie bei einem Medientermin energisch auf die Dringlichkeit ihres Anliegens aufmerksam. Während der Deutsche Bundestag am Freitag ein umstrittenes Klimaschutzgesetz beschloss, wünscht sich Herr von der künftigen österreichischen Regierung einen Green New Deal, dessen Eckpunkte sie am Freitag vorstellte. Mit diesem soll Österreich bis 2040 klimaneutral werden.

Mehr als ein Klimaplan

Der von der Abgeordneten geforderte Deal sei "nicht nur einfach ein Klimaplan", sagte sie. "Er soll Umweltpolitik mit Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftspolitik verbinden", so Herr. Die zuletzt vorgeschlagene Klimaschutzmilliarde der SPÖ sieht sie als "Sofortmaßnahme" zwar positiv, sie müsse aber eingebettet werden in ein großes Ganzes, betonte Herr und ergänzte: "Das ist in meinen Augen der Green New Deal."

Wesentliche Instrumente dafür sind massive staatliche Investitionen, das Recht auf Arbeit und eine Beschäftigungsgarantie. Arbeiterinnen und Arbeiter, die in der fossilen Wirtschaft beschäftigt sind und sich Sorgen um ihren Job machen, sollen demnach in Bereichen tätig sein, wo dringend Leute gebraucht werden. In den Zukunftsbranchen Umwelt- und Energietechnik, als Facharbeiterinnen, im sozialen Bereich, in der Pflege.

Staatsfonds geplant

Herr sieht sich selbst als "Stimme für die jungen Leute im Parlament". Das sei ihr besonders wichtig, weil die junge Generation von der Klimakrise am meisten betroffen sein werde, sagte sie. Herr sprach von "extremen Schadenssummen" in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich, dazu kämen hohe Strafzahlungen Österreichs wegen nicht erreichter Klimaziele. "Das sind Wahnsinnssummen", kritisierte Herr und schlug vor, das Geld nicht in den europäischen Emissionshandel zu stecken, sondern lieber für den Klimaschutz aufzuwenden.

Damit sollen Sofortmaßnahmen getroffen werden, etwa Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mehr Forschung und Entwicklung, thermische Sanierungen. Für weiterreichende Maßnahmen plant Herr mit einem strategischen Staatsfonds und Transformationsfonds. Damit soll die mittel- und langfristige völlige Dekarbonisierung der Wirtschaft gelingen und zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein Staatsfonds soll Kapital zur Verfügung stellen und sich auch als Anteilseigner aktiv am Aufbau neuer Technologien und Unternehmen beteiligen. "Wenn die öffentliche Hand sich am unternehmerischen Risiko beteiligt, soll sie auch von Erfolgen profitieren", sagt Herr.

Transformation der Gesellschaft

Grundsätzlich möchte Herr eine "Transformation der Gesellschaft". Es sei ein Plan "fort von der fossilen hin zu einer sauberen neuen Wirtschaft", so Herr. Der Green New Deal soll "Gewinne einer neuen grünen Wirtschaft verteilen und er soll brechen mit einer falschen Wachstumslogik in einer Welt, in der die Ressourcen knapp werden", gewährte Herr Einblick in ihre Vorstellungen.

Größer denken

Einen Seitenhieb gab es auch auf die Europäische Union, die Herr zum Handeln aufforderte. "Die Klimakrise werden wir nicht in nationalstaatlichen Grenzen lösen", sagte sie und nannte den Weg in eine CO2-neutrale Zukunft einen "steinigen". Den Protest auf der Straße durch die Fridays-for-Future-Bewegung will die neue Klimaschutzsprecherin der Sozialdemokraten weiterhin unterstützen.

Mit der Umweltpolitik ihrer Partei in den letzten Jahrzehnten zeigte sich Herr am Freitag nicht wirklich zufrieden. Es sei zwar "viel passiert", sagte Herr und nannte etwa die saubere Stadt Wien oder den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. "Aber natürlich will ich in Zukunft mehr", kündigte sie an. (APA, red, 15.11.2019)