Bürgeranwalt Bei Peter Resetarits geht es um: 1) Ärger mit Wiener Wohnen wegen Vorgärten. 2) VW-Abgasskandal. Wie urteilen die Gerichte? 3) Zu lange geparkt: Besitzstörung bei Supermarktparkplatz? Bis 19.00, ORF 2

20.15 FUSSBALL

Fußball: Österreich gegen Nordmazedonien Ein Punkt gegen den Underdog reicht Österreich, um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 zu fixieren. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, die Analyse des Spiels folgt im Anschluss um 22.40 Uhr

Bis 23.15, ORF 1

20.15 KLASSIK

BBC Proms – Konzert aus der Royal Albert Hall Das City of Birmingham Symphony Orchestra spielt in der Royal Albert Hall in London u. a. das Cellokonzert des britischen Komponisten Edward Elgar.

Bis 21.50, 3sat

20.15 GEHEIMDIENST

Zeit.geschichte: KGB – Schild und Schwert – Tscheka und Roter Terror (1–3/3) 1917 gründete Lenin die Geheimpolizei Tscheka mit dem Auftrag: Terror und Säuberungen. Stalins Geheimdienstchef Jeschow ließ später töten und Hunderttausende im Gulag verschwinden. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Tod Stalins 1953 wird zwar der Geheimdienst in KGB umbenannt, die brutalen Methoden blieben aber gleich. Mit Wladimir Putin wurde sogar ein Ex-Geheimdienstoffizier zum Präsidenten gewählt. Die Doku zeigt in drei Teilen die über 100-jährige Geschichte der Maschinerie. Bis 23.00, ORF 3

20.15 GESCHICHTE

Friedrich II. – Der Staufer: Der ewige Kampf mit dem Papst Friedrich II. von Hohenstaufen (1194–1250) gilt als eine Ausnahmegestalt auf dem römisch-deutschen Kaiserthron: Aufgewachsen im Vielvölkerstaat Sizilien, war er ein Förderer der Wissenschaft und ein Reformer. Doch Friedrich war auch ein brutaler Machtmensch. Seinen Sohn Heinrich ließ er im Kerker verrotten, denn seine kaiserliche Ehre ging ihm über alles. Bis 21.10, Arte

22.05 SPÜRNASE

Sherlock – Der Reichenbachfall (GB 2011, Toby Haynes) Sherlock schafft es, ein Gemälde wiederzubeschaffen, und wird dafür von den Medien hymnisch gefeiert. Dann taucht sein Erzfeind Moriarty auf, landet endlich vor Gericht – und wird freigesprochen. Während Sherlock diese Nachricht erst verdauen muss, versucht Moriarty, ihm die Entführung zweier Kinder unterzuschieben. Böse.

Bis 23.55, Puls 4

23.00 INTENSIVER BLICK

Der Hypnotiseur(Hypnotisören, S 2012, Lasse Hallström) Kommissar Joona Linna (Tobias Zilliacus) ermittelt in einem bestialischen Familienmord. Da der einzige Zeuge im Koma liegt, entscheidet sich der Polizist für eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Ein Hypnotiseur soll dem bewusstlosen Teenager die Erinnerungen entlocken. Doch das Verhör hat für alle Beteiligten fatale Folgen. Bis 0.55, ZDF

23.40 LATE-NIGHT-SHOW

Inas Nacht Ina Müller begrüßt die Schauspielerin Ulrike Folkerts, die aktuell 30 Jahre Tatort und ihren 70. Tatort-Fall feiert. Folkerts spricht über ihre Anfänge in der Männerdomäne TV-Krimi. Die weiteren Gäste sind ARD-Moderator Kai Pflaume, Sängerin Beth Hart und der Musiker Thees Uhlmann. Bis 0.40, ARD

Nur 14 Personen haben Platz, und Bierdeckelfragen bestreiten einen Teil des Programms: Ina Müller (rechts) plaudert in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" dieses Mal u. a. mit "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts – 23.40 Uhr, ARD. Foto: ARD

0.05 NAZIGOLD

Black Sea(GBR/RUS/USA 2014, Kevin MacDonald) Jude Law führt als frisch gekündigter Royal-Navy-Kapitän eine zusammengewürfelte Crew auf einem abgewrackten russischen U-Boot ins Schwarze Meer, um versunkenes Nazigold zu bergen. Im Streit um die Anteile an der Beute entwickelt sich die brisante Mission zur Schreckensfahrt. Actionreich! Bis 1.50, ORF 2