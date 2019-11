Renate Wagner-Wittula (Hg.), Ingrid Pernkopf

Oberösterreich

Die traditionelle Küche

Pichler-Verlag, 2019

272 Seiten, 35 Euro

Die vor einigen Jahren verstorbene Gmundner Wirtin Ingrid Pernkopf hat sich zeit ihres Lebens der Wertschätzung der oberösterreichischen Küche gewidmet. Die Rezepte ihrer Kochbücher können mit einer "Gelinggarantie" aufwarten – so oft hat sie diese gekocht. Die Herausgeberin des vorliegenden Kochbuchs, Renate Wagner-Wittula, ist ebenfalls eine versierte Kochbuchautorin. Die Auswahl der Rezepte verspricht, was auf dem Cover angekündigt wird: traditionelle Küche. Von Suppen über Beilagen und Hauptspeisen bis zu Süßspeisen, viele feine Rezepte. Vegetarisches wird extra hervorgehoben, und auch der Schwierigkeitsgrad ist von "einfach für Hobbyköchinnen und -köche" – gekennzeichnet mit einer Haube – bis zu "erfordert einiges Geschick und/oder Zeitaufwand" von Anfang an klar. Hilfreiche Tipps und Variationen ergänzen die Rezepte.

