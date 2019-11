Kürzere Tage, längere Nächte: Für uns Serienliebhaber beginnt jetzt die beste Zeit im Jahr. Die Anstrengungen des Sommers – Schanigärten, Freibäder, Gesellschaft von Menschen – sind überstanden. Endlich können wir uns auf das Wesentliche im Leben konzentrieren: uneingeschränkt hingebungsvolle Isolation und glückselige Begegnung mit hochverehrten Serienfamilien!

Derer gibt es inzwischen ziemlich viele, und weil man nicht alle gesehen haben kann – und auch nicht muss, hilft DER STANDARD mit einer Liste: Welche Serien dieses Jahres Sie noch ganz schnell schauen sollten und welche es noch wert sind, in den nächsten Wochen gesehen zu werden. Es gibt viel zu tun, packen wir’s an!

Fleabag

Sie trinkt, flucht, hat Sex mit vergebenen Menschen. Sie ist ... zum Verlieben!

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) ist erfolglos und leidet unter ihrer dysfunktionalen Familie und dem Tod ihrer besten Freundin. Die Leere im Inneren füllt sie mit Sex. Staffel 1+2 = das Beste, was es an Serien gibt. Amazon Prime

Foto: Amazon Prime Video

Unbelievable

Stell dir vor, du wirst vergewaltigt – und niemand glaubt dir

Eine junge Frau wird vergewaltigt. Die Polizei sucht nicht den Täter, sondern stellt das Opfer infrage. Zwei Kommissarinnen übernehmen, alles wird gut. Merritt Wever und Toni Colette sind die Göttinnen der Gerechtigkeit. Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Chernobyl

Die Reaktorkatastrophe als Horrorserie – explosiver Stoff

Als am 26. April 1986 der Reaktor explodierte, wusste lange Zeit keiner, was genau passiert war. Mithilfe dieser sehr dichten Nacherzählung und eines großartigen Jared Harris kann man sich ein eindrucksvolles Bild machen. Sky

KinoCheck Home

Mindhunter

Interviews mit Serienmördern von Genrespezialist David Fincher

FBI-Agenten, die in den 1970er-Jahren verurteilte Serienmörder interviewen und den Job des Profilers begründen: In der Serie des Spannungsspezialisten Fincher tun sich Abgründe auf. Schockierend auch ohne Effekte. Netflix

Think Story

Orange Is The New Black

Piper Kerman geht ihrer Wege, wir, die zurückbleiben, winken und weinen

Serienenden sind eine schwierige Angelegenheit, noch dazu, wenn sie nach üppigen sieben Staffeln erfolgen. Die Knastschwestern vom Litchfield Penitentiary erledigen diesen Job tadellos. Der Schluss ist zum Weinen. Netflix

Netflix

Living With Yourself

Der Philosoph in dir: Wer ist er – und wenn ja, wie viele?

Was, wenn Sie Ihre Frau im Bett mit einem anderen erwischen und feststellen, dass Sie selbst es sind, der da liegt? Und sie ihn lieber mag, weil er irgendwie netter ist als Sie? Verwirrend und unwiderstehlich wie Paul Rudd. Netflix

Netflix

Modern Love

Lieben und lieben lassen, nach der berühmten "New York Times"-Kolumne

Das Prinzip der Liebesanthologie, umgesetzt in acht Episoden mit Starbesetzung: Andy Garcia, Ed Sheeran oder Anne Hathaway geben liebesdarbende New Yorker. Das ist teils banal, aber: bestes PMS-Programm. Amazon Prime

Amazon Prime Video

Sex Education

Humor tut gut – vor allem, wenn es um Sex geht. Ein Beweis in acht Folgen

Otis steckt in der Pubertät, ist Jungfrau – und seine Mutter (grandios: Gillian Anderson) Sextherapeutin, ausgerechnet! Was wie der Plot einer albernen Teenieklamotte klingt, ist eine der liebevollsten Komödien des Jahres. Netflix

Netflix

Undone

So haben Sie das noch nie gesehen – Raum und Zeit völlig neu denken

Die 28-jährige Alma (Rosa Salazar) wünscht sich nichts sehnlicher, als ihrem grauen, immergleichen Alltag zu entfliehen. Mithilfe von Rotoskopie gelingt dieses Abenteuer. Man kann sich gar nicht sattsehen. Amazon Prime

KinoCheck International

The OA

Wir werden uns noch wundern, was alles möglich ist

Als Bankerin wurden Brit Marling die Zahlen zu fad, und sie kreierte diese verstörende und magische Serie, in der sie die Hauptrolle spielt.Netflix machte nach zwei Staffeln Schluss, seither steigen die Fans auf die Barrikaden. Netflix

Netflix

The Boys

Wer sagt, dass Superhelden nicht auch Charakterschweine sein können?

Was wir schon immer wussten: Die Sache mit den Superhelden ist ein knallhartes Business. Und sobald es um Macht und Ruhm geht, ist dem Hero die Rettung von Notleidenden hauptsächlich eines: superegal. Amazon Prime

Amazon Prime Video

The Morning Show

#MeToo und Fake-News: Apples Serie will viel – und verrennt sich in Klischees

Reese Witherspoon. Jennifer Aniston. Steve Carell. Drei Gründe, warum man darüber hinwegbingen kann, dass das Drama über sexuelle Belästigung auf dem Set einer TV-Show erwartbar und bemüht medienkritisch bleibt. Apple TV

Apple TV

When They See Us

Wie Rassismus das Leben fünf junger Männer zerstört

Achtung, diese Serie geht an die Nieren! Wie Ava DuVernay die Geschichte fünf junger Männer erzählt, die unschuldig angeklagt werden, ist harter Stoff. Nicht zuletzt, weil sie wahren Ereignissen folgt. Netflix

Netflix

Russian Doll

Da grüßt das Murmeltier: Ein Tag im Leben von Nadia ist wie der andere

Nadia feiert ihren 36. Geburtstag in einem New Yorker Loft. Wieder und immer wieder. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, alles wiederholt sich? Das ist so, Leben ist Lernen. Und das hört nicht auf. Netflix

Netflix

Nicht alle sind unbedingt weihnachtlich, doch herzerwärmend: Das sind die wichtigsten Filme und Serien, die noch vor Weihnachten starten:

ZEIT DER GEHEIMNISSE Die Streamingfassung des Kinofilms erzählt in drei Folgen Geheimnisse von Frauen aus vier Generationen. Corinna Harfouch, Christiane Paul, Svenja Jung. Ab 22. 11., Netflix

KinoCheck Home

THE FEED Alle Menschen können durch Implantate direkt miteinander in Verbindung treten. Man kann nicht nicht kommunizieren, und das ist kaum auszuhalten. Ab 22. 11., Amazon Prime

Stream Source Trailers

HIS DARK MATERIALS Die junge Lyra begibt sich nach der gleichnamigen Vorlage Philip Pullmans auf eine fantastische Reise. Erste Bilder versprechen großes Schauvergnügen. Ab 25. 11., Sky

HBO

VIKINGS 6 Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die von vielen sehr herbeigesehnten Nordmänner und -frauen auch in der neuen Saison nicht lange herumfackeln werden. Ab 5. 12., Amazon Prime

HISTORY

THE L-WORD: GENERATION Q Zehn Jahre nachdem die schicken Lesben aus Los Angeles für einen sprunghaften Anstieg der LGTB-Quote im TV sorgten, gehen Bette, Shane und Alice wieder auf die Pirsch. Ab 8. 12., Showtime

The L Word: Generation Q on SHOWTIME

THE MARVELOUS MRS. MAISEL Ein Feuerwerk der guten Laune verbreitet Dauerquasslerin Mitch, wo auch immer sie hinkommt. Unwiderstehlich, Staffel drei. Ab 8. 12., Amazon Prime

Amazon Prime Video

BABYLON BERLIN: STADT DER SÜNDE Volker Bruch geht als Gereon Rath zum dritten Mal auf Mörderjagd im Berlin der Weimarer Republik. Dunkel, stimmungsvoll, faszinierend. Ab 16. 12., Sky

Sky Österreich

THE WITCHER Henry Cavill als fescher Hexer und Monsterjäger sorgt vor allem unter Fans der kultisch verehrten Fantasyromane Andrzej Sapkowskis und gleichnamigen Videospiele für fiebrige Vorfreude. Ab 20. 12., Netflix

Netflix

(Doris Priesching, 16.11.2019)