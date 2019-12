Wenn sich zu Weihnachten meine Familie um den Tisch versammelt, dann sind das schon mehr als zehn Leute. Das erfordert eine gute Planung des Weihnachtsessens und vor allem eine Auswahl an Gerichten, welche sich gut vorbereiten lassen. Denn die Gastgeberin möchte ja auch frisch und fröhlich mit am Tisch sitzen und sich nicht in letzter Minute noch in der Küche abstrudeln.

Die folgende Speise eignet sich hervorragend dazu. Das Rotkraut kann schon ein bis zwei Tage im voraus gekocht werden und auch das Rehragout lässt sich am Vortag fast fertigstellen. Vor der Servieren nochmals abschmecken und eventuell die Sauce binden und schon kann es angerichtet werden.

Einzig die Serviettenrolle muss am Tag des Geschehens zubereitet werden, aber auch sie kann schon ein Stunde vorher in die Folie gepackt werden. So vorbereitet bleibt genug Zeit sich um eine frische Vorspeise zu kümmern, den Tisch zu decken, den Wein zu dekantieren und sich auf die Gäste zu freuen.

Zutaten für das Rehragout: ca. 1 kg ausgelöstes Fleisch aus Rehschlögel oder -schulter (oder anderes Wildfleisch zum Dünsten), 750 ml Rindsuppe oder Wildfonds (ersatzweise Wasser mit hausgemachter Suppenwürze), 100 g Preiselbeermarmelade, 500 ml Rotwein, 50 ml Orangensaft, 2 größere Zwiebeln, 2-3 Knoblauchzehen, Öl oder Schmalz zum Anbraten, 30 g Paradeismark, 50 g Speckwürfel, Salz, Thymian, Orangenschale, Pfefferkörner, Wacholderbeeren eventuell Lorbeerblätter.

Zutaten für das Rotkraut: 600 g Rotkraut, 1 EL Preiselbeeren, 150 g Äpfel, geschält und entkernt, 200 ml Rotwein, 3 EL Öl, 80 g Zwiebeln, etwas Kristallzucker, Orangen und Zitronensaft, Salz, Honig und eventuell eine Prise Zimt.



Zutaten für die Serviettenrolle: 250 g Semmelwürfel, 2 Eier, 300 ml Milch, 70 g Butter, 60 g Zwiebeln, Salz, Petersilie gehackt, Butter zum Bestreichen.