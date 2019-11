Außerdem: Hohes Haus, Oktoskop und Anne Will

Eine deutsch-französische Affäre: Pierre Niney und Paula Beer in François Ozons Schuld-und-Sühne-Drama "Frantz" – zu sehen um 1.00 Uhr im ZDF. Foto: ZDF

9.00 KÖNIGLICH GUTE SERIE

The Crown (S3/F1-10) In den neuen Folgen wird das Leben von Königin Elisabeth II. in dem Zeitraum von 1964 bis 1972 enthüllt. Die Oscar-Gewinnerin Olivia Colman ersetzt die bisherige Hauptdarstellerin Claire Foy als eine ältere Königin. Helena Bonham Carter spielt ihre Schwester, Prinzessin Margaret. Netflix

Netflix

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Rupert Wolff, Präsident der Rechtsanwaltskammer. Die Fragen stellen Christoph Kotanko (Oberösterreichische Nachrichten) und Margit Veigl (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 PARLAMENTSMAGAZIN

Hohes Haus Über die Kunst des Verhandelns mit Sigrid Maurer von den Grünen als Studiogast. Weiter geht es um den Welttag der Armen und die Verweigerung der Antwort durch Innenminister Wolfgang Peschorn nach einer Anfrage der Liste Jetzt. Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Über 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, 10.000 Bunker an der tschechisch-österreichischen Grenze und ein Porträt der südmährische Grenzstadt Slavonice, zu Deutsch Zlabings. Bis 14.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Szabolcs KissPál Der ungarische Videokünstler Szabolcs KissPál spricht mit Antonia Rahofer über seine Existenz zwischen Kunst und Aktivismus. Bis 21.10, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Zwischen Konjunkturflaute und Klimaschutz – wie sicher ist Deutschlands Wohlstand? Im Studio sitzen Markus Söder (Ministerpräsident von Bayern, CSU), Annalena Baerbock (Die Grünen), Christian Lindner (FDP) und Wirtschatfsforscherin Claudia Kemfert. Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Casinos-Politik – sind Top-Jobs käuflich? Bei Claudia Reiterer diskutieren: Hartwig Löger (Ex-Finanzminister, ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ), Alma Zadic (Die Grünen) und Stephanie Krisper (Neos). Bis 23.05, ORF 2

23.15 BIOGRAFIE

Malcolm X (USA 1992, Spike Lee) Spike Lee schildert das Leben des am 21. Februar 1969 ermordeten Politaktivisten. Breit angelegte Biografie. Denzel Washington in der Rolle des amerikanischen Bürgerrechtlers. Bis 2.30, 3sat

1.00 LIEBE NACH DEM KRIEG

Frantz (F/D 2016, François Ozon) Eine deutsche Kleinstadt, 1919: Ein Jahr nachdem ihr Verlobter Frantz als Soldat im Ersten Weltkrieg in Frankreich gefallen ist, lernt die trauernde Anna (Paula Beer) an seinem Grab den jungen Franzosen Adrien (Pierre Niney) kennen. Eine Freundschaft, die Annas Familie nicht unbedingt goutiert – zu tief sind die Gräben, die der Krieg gerissen hat. Regisseur François Ozon hat einen Film über deutsch-französische Freundschaft gedreht. Bis 2,45, ZDF