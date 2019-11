Österreichs Fußballteam lädt zur Party ins Happel-Stadion. Ein Remis in Wien gegen Nordmazedonien genügt, um die EM zu beehren. Teamchef Franco Foda fordert "Hingabe"

In dieser Galerie: 2 Bilder Marko Arnautovic, David Alaba und Valentino Lazaro sind bereit, sie werden sogar die Smartphones rechtzeitig aus der Hand legen. Foto: APA/Jäger Kapitän Julian Baumgartlinger sieht ein hungriges ÖFB-Team, Teamchef Foda wiederholt sich gerne. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Liveticker: Österreich vs. Nordmazedonien, Sa., 20.45 Uhr

Laut Konrad Laimer sind im Fußball "schon viele komische Sachen passiert". Am Samstagabend, ab 20.45 Uhr, sind Scherze eher auszuschließen. Es gibt praktisch keine stichhaltigen Argumente, die gegen eine Qualifikation der österreichischen Fußballnationalmannschaft für die EM 2020 sprechen. Ausgenommen Umstände, die nicht in der eigenen Macht liegen, in die Rubrik höhere Gewalt fallen – ein langer Flutlichtausfall etwa.

Ein Punkt im Happel-Stadion würde gegen Nordmazedonien, das so nebenbei nicht zu den Größen des Sports zählt und auf fünf Stammkräfte verzichten muss, reichen. Was wiederum Österreichs Kapitän Julian Baumgartlinger nicht reicht. "Wir haben großen Hunger, wollen den Fans und uns unbedingt einen Sieg schenken."

Stimmiger Rahmen

40.000 Zuschauer werden erwartet, der Rahmen passt also. Spezielle EM-Leiberl wurden bereits fabriziert, die können dann die glücklichen Spieler nach Abpfiff überziehen. Laut Verbandsgeschäftsführer Bernhard Neuhold werden im Erfolgsfall die Feierlichkeiten eher zurückhaltend ausfallen. "Es ist nichts Pompöses geplant." Der Fokus liege ausschließlich auf dem Match.

Baumgartlinger hat bereits 2015 eine Partyerfahrung gemacht. Damals konnte man sich bravourös für die EM 2016 in Frankreich qualifizieren, schaffte 28 von 30 möglichen Punkten. Nach dem 3:0 gegen Liechtenstein wurde aus dem Happel-Stadion eine Großraum-Disco, allerdings war man lange vor dieser harmlosen Aufgabe auf der sicheren Seite. Baumgartlinger: "Wir haben damals überzelebriert und vergessen, dass die EM erst kommt. Sie verlief dann enttäuschend."

"Immer auf der Hut sein"

Teamchef Franco Foda war mit der Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf hochzufrieden. Keine Verletzten, hohes Engagement, optimale Bedingungen. Die Vorfreude sei groß. Der 53-Jährige neigt zu Wiederholungen. Solange sich Erfolge einstellen, ist Nachsicht obligatorisch und Langeweile abgesagt. "Es liegt an uns. Wir müssen auftreten wie zuletzt. Mit Hingabe, Leidenschaft und Spielfreude." Nordmazedonien werde sich eher einigeln. "Wir werden viel Ballbesitz haben, brauchen deshalb Qualität im Passspiel und eine gute Restverteidigung. Wir wollen sie unter Druck setzen und zügig nach vorne spielen." Foda sagte freilich auch: "Man muss im Fußball immer auf der Hut sein und muss für einen Erfolg immer hart arbeiten." In Skopje war im Juni ein 4:1 erarbeitet worden.

Debüt im Tor

Es hat Tradition, die Aufstellung am Vortag nicht preiszugeben. Ob Alexander Schlager oder Pavao Pervan im Tor debütiert, sollte nicht wirklich von epochaler Bedeutung sein. Foda hat aber "eine Tendenz". Es dürfte LASK-Keeper Schlager treffen. Aktuell schwimmen sehr viele ÖFB-Kicker auf einer Welle, die Leipziger Laimer und Marcel Sabitzer etwa zählen im Klub zu den absoluten Leistungsträgern. Detto im Nationalteam. Foda: "Fast alle haben bei ihren Vereinen einen hohen Rhythmus, das spiegelt sich wieder. Sie haben Selbstvertrauen und Spaß." Der Deutsche hat die Qual der Wahl, muss sich an die Regel, dass nur elf Mann von Beginn an arbeitet dürfen, halten. "Klar sind das schwierige Entscheidungen. Ich liebe diese Situation, das gehört zum Job."

Die Qualifikation hat unlieb begonnen, 0:1 gegen Polen, 2:4 in Israel. Danach ging es steil bergauf, Baumgartlinger lieferte die Begründung: "Wir haben definitiv an Reife gewonnen, haben uns auf unsere Stärken besonnen, waren fokussiert und haben versucht, das Rundherum auszublenden. Das war die größte Entwicklung." Die Gefahr einer "Überzelebrierung" sei nun nicht gegeben. "Wir würden uns aber sehr freuen." (Christian Hackl, 15.11.2019)

EM-Qualifikation – Gruppe G, 9. und vorletzte Runde:

Österreich – Nordmazedonien (Wien, Ernst Happel Stadion, 20.45 Uhr/live ORF 1, SR Michael Oliver/ENG)

Österreich: A. Schlager (LASK/0 Länderspiele) – Lainer (Borussia Mönchengladbach/17/0 Tore), Dragovic (Bayer Leverkusen/78/1), Hinteregger (Eintracht Frankfurt/44/4), Ulmer (FC Red Bull Salzburg/16/0) – Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/72/1), Laimer (RB Leipzig/6/1) – Lazaro (Inter Mailand/27/3), Sabitzer (RB Leipzig/41/7), Alaba (FC Bayern München/71/13) – Arnautovic (Shanghai SIPG/84/26)

Ersatz: Pervan (VfL Wolfsburg/0), Siebenhandl (Sturm Graz/2) – Lienhart (SC Freiburg/1/0), Posch (TSG 1899 Hoffenheim/4/1), Trimmel (1. FC Union Berlin/5/0), Ranftl (LASK/0), Goiginger (LASK/0), Ilsanker (RB Leipzig/40/0), Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/14/1), Onisiwo (1. FSV Mainz 05/5/0), Schaub (1. FC Köln/13/5), Gregoritsch (FC Augsburg/15/2), Hinterseer (Hamburger SV/12/0)

Es fehlen: X. Schlager (Knöchelbruch), Schöpf, Lindner (beide Muskelverletzung)

Nordmazedonien: Dimitrevski (Rayo Vallecano) – Ristovski (Sporting Lissabon), Tosevski (Vardar Skopje), Mladenovski (Vardar Skopje), Ristevski (Ujpest), Gjorgjev (Grasshoppers) – Zajkov (Charleroi), Elmas (Napoli), Spirovski (Hapoel Tel Aviv) – Pandev (Genoa), Stojanovski (Nimes)

Ersatz: Iliev (Sered), Siskovski (Rabotnicki) – Velkovski (Rijeka), Bardhi (Levante), Avramovski (Vardar Skopje), Velkoski (FK Sarajevo), Kostadinov (Ruzomberok), Trichkovski (AEK Larnaka), Trajkovski (Mallorca)

Es fehlen: Musliu, Nestorovski, Nikolov (alle gesperrt), Alioski, Ademi (beide verletzt)