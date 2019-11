Die "Allgemeine Sport-Zeitung" berichtete über das historische Ereignis. Foto: Vienna

Wien – Am Freitag jährt sich das erste offizielle Fußballspiel in Österreich zum 125. Mal. Der First Vienna Football Club 1894 ist am 15. November 1894 auf der Kuglerwiese in Wien-Heiligenstadt in einem ersten Duell zweier eingetragener Vereine auf den Vienna Cricket Club getroffen. Die Vienna unterlag zu Null. Ein damaliger Zeitungsbericht berichtete von einem 3:0, andere Quellen von einem 4:0.

219 Zuseher sollen mit von der Partie gewesen sein, vornehmlich aus der englischen Kolonie Wiens. Die damals gültigen Regeln sahen zweimal 50 Minuten und eine zehnminütige Pause vor. Die Cricketer haben laut einer Vienna-Aussendung schon mit Stollenschuhen gespielt, die Vienna mit nicht so geeignetem Schuhwerk. Auch das Retourspiel auf der Jesuitenwiese im Wiener Prater ging an die Cricketer. Erst im dritten Spiel, im Frühjahr 1895, fuhr die Vienna ihren ersten Sieg ein.

Die "Allgemeine Sport-Zeitung" berichtete drei Tage später u.a. folgendermaßen: "Spieler wie Zuschauer hatten an der Veranstaltung, zu deren Schauspiel das ebene Terrain auf der Hohen Warte gegenüber der Villa Rothschild benützt wurde, ihr helles Sonntagsvergnügen. Es wäre sehr wünschenswert, dass sich das Fussballspiel, diese wunderbare kräftigende Leibesübung, bei uns ausbreiten und einbürgern würde." (red, 15.11.2019)