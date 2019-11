Hansi Flick darf vorerst weitermachen beim FC Hollywood. Foto: APA/AFP/dpa/TOBIAS HASE

München – Hansi Flick bleibt mindestens bis zum Jahresende Trainer des FC Bayern München. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters, auf der er auch eine längere Zusammenarbeit mit dem Nachfolger von Niko Kovac über die Hinrunde hinaus in Aussicht stellte.

"Der Neustart mit Hansi Flick ist spektakulär gelungen", sagte Rummenigge nach zwei Siegen in den ersten Spielen mit dem ehemaligen Assistenten von Kovac. "Er ist empathisch, und mir gefällt sein sympathisches Auftreten", fügte er hinzu. Zuvor dankte Rummenigge Kovac, von dem sich die Bayern vor zwei Wochen nach einem 1:5 in Frankfurt getrennt hatten, für dessen Arbeit und "insbesondere den Gewinn des Doubles" in der vergangenen Saison. (APA, 15.11.2019)