Foto: APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Die anhaltenden starken Schneefälle haben in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr zu einem totalen Stromausfall in Osttirol geführt. Wegen dabei aufgetretenen Überspannungen wurden in den Umspannwerken Amlach, Stribach, Kalserbach, Kieburg und Matrei die Anlagen teilweise beschädigt, teilte die Tinetz mit. Samstagfrüh waren immer noch 5.400 Haushalte in Osttirol ohne Strom.

Erst nach Beseitigung der beschädigten Anlagenteile und einer Überprüfung der verbliebenen 110kv Trafos konnte die Stromversorgung schrittweise in den Nachtstunden beginnend mit der Bezirkshauptstadt Lienz wieder hergestellt werden. Die Leitungs- und Netzabschnitte, die bereits in den Freitagabendstunden schwer beschädigt worden waren, mussten jedoch weiter abgeschaltet bleiben.

"Regen und Schneefälle haben in den Morgenstunden nachgelassen, somit können wir den gesamten Fokus auf die Wiederherstellung der Stromversorgung sowie die Aufhebung der Straßensperren legen", sagte die Osttiroler Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Einzig verbliebene Straßenverbindung: Tauern-Autobahn

In den Nachtstunden wurde seitens der Tinetz über die Tauern-Autobahn als einzig verbliebene Straßenverbindung schweres Gerät nach Osttirol transportiert. Der Plan für Samstag laute: Mit dem Landeshubschrauber sollen weitere Monteure nach Osttirol verlegt werden; mit dem Black Hawk Hubschrauber des Bundesheeres soll die Lage erkundet und mit dem sogenannten "Downwash"-Effekt durch die Rotorblätter Bäume neben den Stromleitungen vom Schnee befreit werden.

Primäres Ziel sei es zunächst die beschädigte 110kV Leitung nach Sillian wieder herzustellen, um das Puster-, das Virgen- und das Gailtal wieder zu versorgen. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Wiederversorgung des Defereggentals. Aufgrund des Störungsausmaßes und der Lawinensituation sei es jedoch fraglich, ob alle Versorgungsunterbrechungen bis Samstagabend behoben werden können, hieß es seitens der Tinetz.

Die Osttiroler Bevölkerung wurde seitens das Landes dazu aufgerufen worden, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Denn aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr, weshalb bei Aufenthalten im Wald beziehungsweise im Freien Vorsicht geboten sei, teilte das Land mit.

Hangrutschungen und Felssturz in Kärnten

Starkregen und Schneefall haben in der Nacht auf Samstag in Kärnten vor allem in den Bezirken Spittal an der Drau, Villach und Hermagor auch zu Hangrutschungen, Muren und Felseinstürzen geführt. In der Gemeinde Mallnitz knickte der Masten einer 110 KV-Leitung ein, wodurch es zu einem Zählerkastenbrand bei einem Wohnhaus kam, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Der Brand konnte gelöscht werden, niemand wurde verletzt.

Im Bezirk Spittal an der Drau mussten die Feuerwehren am Freitagabend ihre nächtlichen Einsätze nach den starken Schneefällen vielerorts einstellen. Eingestellt wurden die Einsätze aus Sicherheitsgründen im Mölltal, berichtete Ö3 in der Nacht auf Samstag. Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober erklärte, dass die Lage "zu gefährlich" sei. Die Gemeinden hätten teilweise ihre Wege gesperrt. "Das brauchen wir nicht zu riskieren, dass wir da unsere Einsatzkräfte in die Gefahr hinaus schicken", sagte Schober.

Ein 19-jähriger Feuerwehrmann ist am Freitag im Bezirk Villach-Land bei seiner Fahrt zum Einsatz verunglückt. Der Mann aus Velden war mit dem Auto am Weg zum Feuerwehrhaus und kam in Köstenberg auf einer verschlammten Stelle von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und landete in einem Bachbett. Der verletzte Lenker befreite sich selbst aus dem Wrack und wurde ins LKH Villach gebracht.

Steirisches LKH Stolzalpe wieder normal erreichbar

Indessen hatte sich in der Steiermark die wetterbedingte Situation entspannt. Der Standort Stolzalpe des LKH Murtal (Bezirk Murau) war seit Freitagabend wieder normal erreichbar. Die Straße (L546) wird am Montagvormittag jedoch nochmals für die restlichen Aufräumarbeiten gesperrt, teilte die Landeswarnzentrale im Lagebericht mit.

Bereits am Donnerstag konnten rund 300 Personen, die wegen umgestürzter Bäume auf der Stolzalpenstraße (L546) seit Mittwoch im Bereich des LKH-Standortes Stolzalpe festsaßen, das Spital verlassen. Um den Dienstwechsel der Mitarbeiter zu ermöglichen, wurden auch am Freitag die Schlägerungs- und Aufräumungsarbeiten für eine Stunde unterbrochen. (red, APA, 16.11.2019)