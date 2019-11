In dieser Galerie: 3 Bilder Ein Foto von Karl Acham aus dem Jahr 2001.

Foto: STANDARD STANDARD-Redakteur und Wissenschaft-Ressort-Leiter Peter Illetschko erhielt den Würdigungspreis für wissenschaftliche fundierte Publizistik.

Foto: DER STANDARD Der Astrophysiker Wolfgang Baumjohann wurde im Bereich Naturwissenschaften/Medizin ausgezeichnet. Foto: Privat

Der Kardinal-Innitzer-Preis 2019 geht an den Soziologen, Philosophen und Wissenschaftshistoriker Karl Acham. Kardinal Christoph Schönborn hat den 80-jährigen emeritierten Professor für Soziologische Theorie am Samstag im Rahmen eines Festakts im Wiener Erzbischöflichen Palais für sein wissenschaftliches Lebenswerk ausgezeichnet, teilte die Kathpress mit. Der Ressortleiter Wissenschaft des STANDARD, Peter Illetschko, erhielt den Würdigungspreis für wissenschaftliche fundierte Publizistik. Seine Laudatio hielt Ö1-Wissenschaftsjournalistin Barbara Daser.



Der Würdigungspreis im Bereich Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften ging an den Wirtschafts- und Sozialhistoriker Ernst Bruckmüller. Der Astrophysiker Wolfgang Baumjohann wurde im Bereich Naturwissenschaften/Medizin ausgezeichnet. Zudem wurden acht Förderpreise an junge österreichische Wissenschafter vergeben.

Achams Karriere



Acham wurde 1939 in Leoben in der Steiermark geboren und studierte an der Universität Graz, wo er 1971 habilitierte, Philosophie, Geschichte und Germanistik. Seine wissenschaftliche Karriere setzte Acham in Hamburg und Bern fort, bevor er von 1974 bis 2008 die Professur für Soziologische Theorie, Ideengeschichte und Wissenschaftslehre an der Universität Graz innehatte.

Außerdem war er unter anderem Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Graz und nahm Gastprofessuren in Kanada, China, Brasilien, Japan und Indien wahr. Seit 2015 leitet er die Arbeitsgruppe "Geschichte der Soziologie" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.



Renommierter Preis



Der nach dem Wiener Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer (1875 bis 1955) benannte Wissenschaftspreis wird seit 1962 von der Erzdiözese Wien verliehen und vom Wissenschaftsministerium, mehreren Bundesländern, sowie von Banken, Versicherungen und der Wirtschaftskammer unterstützt. (APA, red, 16.11.2019)