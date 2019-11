Erling Haaland fällt aus. Foto: EPA/CIRO FUSCO

Oslo – Norwegens Fußball-Teamchef Lars Lagerbäck muss zum Abschluss der EM-Qualifikation am Montag auf Salzburg-Stürmer Erling Haaland verzichten. Der 19-Jährige tritt die Reise zu Schlusslicht Malta aufgrund einer leichten Knieverletzung nicht an. Das verlautete der norwegische Verband am Samstag. Norwegen liegt in der Gruppe F nur auf Rang vier und kann über die Quali kein EM-Ticket mehr lösen.

Der nach seinen starken Leistungen in der laufenden Saison in ganz Europa begehrte Haaland hatte sich am Donnerstag im Training am Knie verletzt. (APA, 16.11.2019)