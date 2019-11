Hierbei handelt es sich um einen Krapfen und nicht um einen Donut. Foto: Heribert Corn

Apple kennt offenbar Krapfen nicht. Wenn man bei dem nativen Keyboard nämlich die österreichische Delikatesse eingibt, wird ein Donut-Emoji vorgeschlagen. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass es bislang kein Krapfen-Emoji gibt. Für die Emojis ist übrigens das Unicode-Konsortium zuständig, das offenbar noch keinen Bedarf daran gesehen hat, das österreichische Kulturgut zu integrieren.

Foto: Screenshot/WebStandard

Ohne Loch, aber mit gleichen Zutaten

Donuts und Krapfen haben immerhin eines gemein: Beide bestehen aus Milch, Mehl, Eier, Germ, Zucker und Butter. Woher erstgenannte Mehlspeise herkommt, ist bislang unbekannt. Möglicherweise brachten niederländische Siedler Donuts in die USA. Damals sahen diese allerdings wie unsere Krapfen aus, denn das Loch in der Mitte wurde erst 1847 integriert. Der US-Amerikaner Hanson Gregory will den Donut damals erfunden haben. (red, 17.11.2019)