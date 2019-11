Amazon will Kunden die Option überlassen, dass der Zusteller nur einmal in der Woche an einem festgelegten Tag kommt. Foto: Getty/Hancu

Amazon testet in Deutschland die Liefermöglichkeit, dass man alle Pakete an einem Tag zugestellt bekommt. Dies berichtet die Wirtschaftswoche. Der "Amazon-Tag" soll Probleme bei der Lieferung beseitigen, Kosten sparen und gleichzeitig das Klima schonen. In den USA gibt es die Option für Prime-Kunden bereits seit ein paar Monaten. Ob auch österreichische Kunden bald den "Amazon-Tag" nutzen können, ist noch offen.

Auch Zalando will die Option künftig bieten

Auch Zalando will künftig Lieferungen bündeln. Laut Zalando würde dies einerseits den Komfort für die Kunden, aber auch den CO2-Fußabdruck verbessern. Während der deutsche Online-Versandhändler mit roten Zahlen kämpfen muss, läuft es für Amazon prächtig. In Österreich wird nun das zweite Verteilzentrum gebaut, konkret in Wien-Liesing. Dies soll nötig sein, damit mehr Kunden ihr Paket am nächsten Tag erhalten. Lieferung am gleichen Tag gibt es hierzulande noch immer nicht. (red, 17.11.2019)