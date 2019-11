Im Zuge der Ermittlungen konnten Bezüge zur Identitären Bewegung festgestellt werden. Foto: imago images / Martin Müller

Vier Männer im Alter zwischen 25 und 32 Jahren stehen im Verdacht, am 27. November 2016 Molotowcocktails gegen die Außenmauer eines Asylheimes, in dem rund 100 Asylsuchende wohnten, geworfen zu haben. Nun hat die Polizei die Hintergründe des Brandanschlags in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) geklärt: Drei von ihnen dürften laut Polizei aus dem Umfeld der Identitären Bewegung Österreichs stammen.

Roland Scherscher, Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz, sagte: "Es wurde damals in unmittelbarer Nähe des Asylwerberheims ein Lkw mit der Aufschrift ‚Phalanx‘ beschmiert." "Phalanx" ist der Name des Onlinehandels der Identitären Bewegung Österreichs. Im Zuge der Ermittlungen konnten schließlich Bezüge zur Bewegung festgestellt werden. Den ausschlaggebenden Hinweis, der die Ermittler zu den Männern führte, lieferte im Frühjahr ein Hinweis aus der Bevölkerung. Die Polizei stellte daraufhin im Zuge von Hausdurchsuchungen Drogen und nationalsozialistische Devotionalien sicher.

Unter anderem versuchte Brandstiftung

Laut Scherscher stehen mehrere Vorwürfe im Raum: "Zum einen die versuchte Brandstiftung, zum anderen Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz. Einer wird auch nach dem Verbotsgesetz angezeigt, zwei weitere nach dem Waffengesetz." DNA-Spuren, die am Tatort sichergestellt wurden, belasten die Männer. Sie sollen bisher aber jegliche Aussage verweigern.



Auch beim Brandanschlag auf die Parteizentrale der FPÖ in St. Pölten wurden Molotow-Cocktails geworfen. Die Polizei schloss allerdings einen Zusammenhang aus und bat erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. (red, 17.11.2019)