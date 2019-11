Dominic Thiem weiß das London-FInale einzuordnen. Foto: EPA/WILL OLIVER

Das große Finale live im STANDARD-Ticker: Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas, 19 Uhr



London – Nur noch ein Schritt fehlt Dominic Thiem zum bereits sechsten Titel in dieser Saison. Und zu seinem wichtigsten in seiner bisherigen Karriere. Der 26-jährige Niederösterreicher, der auch schon in den vergangenen beiden Endspielen der French Open gestanden ist, hofft, dass er im dritten Versuch am Sonntagabend in London den Coup schafft.

Thiem stellt sein Match gegen Stefanos Tsitsipas am Sonntagabend (19.00 Uhr MEZ) durchaus mit jenen Spielen in Roland Garros gleich. "Es fühlt sich ähnlich an, aber die Turnierverläufe sind einfach komplett anders. So ein Finale hier, ist vielleicht sogar noch ein bisserl schwerer zu erreichen, weil hier nur die Top 8 mitspielen", erklärte Thiem. Man müsse, um das Endspiel zu erreichen, drei der besten Spieler der Saison innerhalb einer kurzen Zeit schlagen. "Es bedeutet mir sehr viel und es wird definitiv gemeinsam mit den zwei French-Open-Finali das wichtigste Match meiner Karriere werden."

Neuer Trainer als Schlüssel

Ein Mitgrund für seinen mit Abstand besten Herbst der Karriere ist wohl auch die Trainerumstellung. Der ihm unterlegene Alexander Zverev hatte die Arbeit von Neo-Coach Nicolas Massu mit Thiem zuvor sehr gelobt und sogar gemeint, Thiem würde nun auf anderen Belägen "um das 20-fache besser spielen".

Thiem nahm dies lächelnd zur Kenntnis. "Ich glaube schon, dass eine riesige Verbesserung da ist seit wir angefangen haben, in einigen Sachen. Abgesehen vom Spielerischen habe ich heuer eine unglaubliche Bilanz bei den Drei-Satz-Matches." Zudem habe er ein paar Sachen geändert, die ihm nun gerade in der Halle sehr zugutekommen. Zum Beispiel? "Dass ich mit der Vorhand ein bisserl kürzer aushole. Und wir haben das ganze Jahr kontinuierlich an den Sachen gearbeitet, wo es gehapert hat: das ich näher zur Linie komme, mein Netzspiel verbessere und die Spieleröffnung verbessere (Aufschlag, Return)."

"Habe einen großen Schritt gemacht"

Besonders seit dem Davis Cup und Laver Cup, als er nach einer langwierigen Viruserkrankung wieder Wettkampftennis bestritt, sei es "echt in die richtige Richtung" gegangen. "Ich habe in der Zeit von Laver Cup via Asien bis jetzt einen echt großen Schritt gemacht."

Mit Freude hat Thiem auch zur Kenntnis genommen, dass sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft für die EM 2020 qualifiziert hat. "Ich bin immer überglücklich, wenn sich Österreich qualifiziert, weil wenn wir dabei sind, ist es um eine Spur geiler, die Euro mitzuverfolgen. Ich hoffe, dass ich es zu einem Match schaffe nächstes Jahr." (APA, 17.11.2019)