Was soll man schon großartig übers Wandern schreiben? Wandern ist doch keine Wissenschaft. Stimmt, und so ganz nebenbei ist Wandern erstens cool, zweitens gesund und drittens vergleichsweise naturverträglich – lässt man die Sache mit den zurückgelegten Auto- oder Flugkilometern zum und vom Ausgangsort einmal beiseite. Natürlich benötigt man für eine Wanderung keine monatelangen Spezialausbildungskurse, trotzdem gilt es aber, vor und während einer Wanderung einige grundsätzliche Fragen zu beachten. Und geht es in ferne Länder und/oder in größere Höhen, bedarf es ohnehin einer gewissenhaften Vorbereitung.

Gewissenhaft

Der Chef der Grazer Reiseagentur Weltweitwandern, Christian Hlade, hat nun seine jahrelange Erfahrung als Wanderreisenveranstalter in einem fast 400 Seiten starken Ratgeber in Sachen Wandern zusammengefasst. Der Untertitel des Buches, "Alle Tipps & Tricks", mag auf den ersten Blick etwas großspurig daherkommen, aber er ist nicht falsch. Hlade hat gewissenhaft alles zusammengetragen, was ihm im Zusammenhang mit Wandern und Reise wichtig erscheint.

Natürlich geht es da zuallererst um die Basics: Wo bekomme ich die beste Wetterinformation, wie ist das mit den Gehzeiten, und was brauche ich alles auf Tour? Es geht um Schlafsacktypen, die richtige Schuhwahl, aber auch um Unfallprävention und Erste Hilfe. Auch an junge Familien ist gedacht: Wie reise ich mit Kindern, und worauf ist bei Wanderungen mit den Kids zu achten?

Tipps

Hlade widmet sich aber auch scheinbar nebensächlichen Themen. Was esse ich auf Tour, wie gelingen gute Fotos, und wie ist das eigentlich auf Berghütten – Stichwort Benimmregeln –, wie verhalte ich mich bei einem Schlangenbiss, wie wasche ich einen Daunenschlafsack? Und natürlich gibt der Reiseunternehmer auch Tipps für den Umgang mit fremden Kulturen, für das Verhalten auf Fernreisen.



Ausrüstungslisten und Ausrüstungstipps sind wesentliche Bestandteile des neuen Wanderbuchs von Christian Hlade.

"Das große Buch vom Wandern" ist also in erster Linie ein praktischer Ratgeber, Pack- und To-do-Listen zum Abhaken inklusive. Es wird in vielen Bücherregalen wohl unmittelbar neben den Reise-, Berg- und Outdoorführern beheimatet sein. Hlade berichtet aber auch von der einen oder anderen "Wanderperle" im Alpenraum, vom Lesachtal und vom Schiestlhaus am Hochschwab – und der Weltweitwandern-Chef erzählt von Reisen nach Marokko, Tibet und Madeira.

Die Welt mit den eigenen Füßen sehen – hier am Ostkap der Insel Madeira.

Das Buch ist aber auch ein Plädoyer für das Reisen und für eine liberale, offene Weltsicht, für die Vielfalt auf der Erde. "Um Vielfalt in unseren Köpfen zuzulassen, sind Wanderreisen für mich unumgänglich", schreibt Hlade in den Einleitungskapiteln. Eines der Zitate, die stellvertretend für Hlades Weltsicht ebenfalls in den Einleitungskapiteln zu finden sind, stammt von Mark Twain: "Reisen ist tödlich für Vorurteile." (Thomas Neuhold, 18.11.2019)