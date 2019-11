Die J&T Banka und die Sazka-Gruppe dementieren Peter Sidlos Angaben über einen möglichen Verkauf von Casinos-Anteilen. Foto: FPÖ

Wien – Kurz nach der tschechischen J&T-Bank hat am Sonntag auch die tschechische Sazka-Gruppe die Angaben des Casinos-Finanzvorstands Peter Sidlo dementiert, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Casinos-Affäre ermittelt. Sidlos Aussage über angebliche Verkaufsabsichten der Sazka-Gruppe für ihre Anteile an den Casinos (Casag) wird als "absurd" zurückgewiesen.

"Die Sazka-Gruppe hatte im Sommer 2018 und auch später zu keinem Zeitpunkt über den Verkauf ihrer Aktien nachgedacht oder Verhandlungen zu diesem Thema geführt", heißt es in einer Stellungnahme der Sazka-Gruppe. "Vertreter der Sazka hörten zum ersten Mal im Dezember 2018 von Herrn Peter Sidlo, als er von der Novomatic AG als neuer CFO vorgeschlagen wurde. Daher muss die Erklärung von Herrn Sidlo als absurd und rein zweckmäßig mit dem Ziel gesehen werden, seine Handlungen zu rechtfertigen und die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken", so die Sazka-Erklärung.

"Unethischem Geschäftsgebaren"

Tatsache sei vielmehr, dass "bereits im Sommer 2018 unter den Vertretern der Hauptaktionäre der Casag über einen möglichen Wechsel des Vorstands der Gesellschaft diskutiert wurde". "Die Sazka-Gruppe hat zu keinem Zeitpunkt an politischen Deals hinter den Kulissen teilgenommen", so die tschechische Glücksspielgruppe, die größte Aktionärin der Casinos AG ist.



Die tschechische Bank J&T Banka hatte Sidlos Angaben zuvor wie folgt dementiert: Sidlo sei für die J&T Banka eine völlig unbekannte Person, mit der die Bank noch nie in Kontakt gestanden ist. Sidlo habe die J&T Banka mit "unethischem Geschäftsgebaren" und der Unterstützung bei der Verhandlung eines angeblichen Verkaufs der KKCG-Anteile an den Casinos in Verbindung gebracht. Das weise die Bank "als falsch" zurück.



Sidlos "Deal"

Sidlo hatte in einem Gedächtnisprotokoll gemeint, bei der Verwendung des Wortes "Deal" im WhatsApp-Dialog im August 2018 mit Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus sei es um eine Investmentidee mit einem ihm bekannten institutionellen Investor mit Verbindungen zur J&T Bank gegangen, die die Sazka-Anteile an den Casinos möglicherweise kaufen könnte. Er habe mit "Deal" nicht seine im März 2019 erfolgte Bestellung zum Casinos-Vorstand beziehungsweise behauptete Gegengeschäfte gemeint. Ex-FPÖ-Bezirksrat Sidlo weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. (red, APA, 17.11.2019)