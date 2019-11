Kommissarin Lena Odenthal trifft in "Die Pfalz von oben" nach fast 30 Jahren erneut auf ihren von Ben Becker gespielten Kollegen Stefan Tries

Ein junger, aufmerksamer Polizist wird bei einer nächtlichen Kontrolle auf einer Landstraße rücksichtslos von einem Lkw überfahren und stirbt. Der jüngste "Tatort"-Fall "Die Pfalz von oben" (Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2, ARD) bringt nach fast 30 Jahren eine Begegnung von "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihrem Kollegen Stefan Tries, der erneut von Ben Becker gespielt wird. Der Krimi, der in einem abgelegenen Dorf in der deutschen Provinz spielt, schließt an "Tatort – Tod im Häcksler", Odenthals dritten Einsatz aus dem Jahr 1991, an.