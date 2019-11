"Broadchurch" ist zum dritten Mal Tatort. Die Ermittler Olivia Colman und David Tennant suchen den Täter. Wenn Krimi, dann so. 23.15, ZDF Neo. Foto: ZDF / Colin Hutton

19.40 REPORTAGE

Re: Reiches Land – Arme Kinder Der sechsjährige Noah und sein Bruder gehören zu den über vier Millionen Kindern, die in Großbritannien in Armut leben. In den letzten fünf Jahren sind 500.000 Kinder dazugekommen. Noahs Spielzeug kommt aus dem Secondhandladen. Seine Mutter Erin hat 14 Pfund in der Woche für Essen zur Verfügung. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Der kluge Bauch Unser zweites Gehirn: Vor einigen Jahren entdeckten Forscher, dass Magen und Darm des Menschen etwa 200 Millionen Nervenzellen enthalten. 21.05 Wunderwaffe Mikrobiom: Kleine Helfer – Große Wirkung. 21.55 Globuli und guter Glaube – Homöopathie auf dem Prüfstand. 22.30 Verrückte Hormone: Ein riesiger Markt an Medikamenten, Heilmitteln und auch Hormonen vermittelt zudem das Bild von den Wechseljahren als einer heilbaren "Mangelerkrankung". 23.30 Gesund und ausgeglichen: Die lange vernachlässigte Zirbeldrüse. Bis 23.20, ORF 3

20.15 KINDESMISSBRAUCH

Stumme Schreie (D 2019, Johannes Fabrick) Eine junge Ärztin (Natalia Belitski) wird während eines Praktikums bei einem angesehenen Rechtsmediziner (Juergen Maurer) mit dem Schicksal misshandelter Kinder konfrontiert. Sie muss lernen, wie schwer es ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das ZDF fasst danach das komplexe Thema mit einer Dokumentation weiter. Bis 22.45, ZDF

21.00 TALK

Hart, aber fair: Zu klein, zu teuer, zu schlecht – haben wir zu viele Krankenhäuser? Bei Frank Plasberg diskutieren: Gerald Gaß (Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft), Martin Litsch (Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands), Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Rainer Hoffmann (Internist) und Reinhard Busse (Gesundheitsökonom). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert: Militärhunde töten Soldaten. Ein 31-jähriger Hundeführer ist bei einer Hundeattacke ums Leben gekommen. / Lehrlinge vor der Abschiebung. / Der Sohn des Lagerkommandanten von Gusen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen mit Clarissa Stadler: Amazing Grace – Erstveröffentlichung von Aretha Franklins Konzertfilm. / Zwischen Wean und Marrakesch – André Hellers "Spätes Leuchten". / Lachen fürs Leben – 25 Jahre Rote Nasen. / "Wiener Zeitgeist – Aufbruch in die 80er": Die Dokumentation von Alexandra Venier beleuchtet ein halbes Jahrzehnt, in dem sich Wien als Weltstadt neu erfand. 0.00, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Abnehmen, um zu überleben Die 47-jährige Sonja Bauer wiegt 220 Kilo. Sie kann sich selbst nicht mehr versorgen und nur noch mit fremder Hilfe das Bett verlassen. Sie hat immer wieder versucht, abzunehmen, doch Diäten und Kuren haben nicht geholfen. Im Gegenteil, sie haben das Problem verschlimmert. Bis 23.30, ARD