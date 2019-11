"Joker" auf Rekordkurs Foto: Nico Tavernise

"Joker" stellt an den Kinokassen einen weiteren Rekord auf: Die Charakterstudie mit Joaquin Phoenix als psychisch instabilem Batman-Gegenspieler hat weltweit bereits mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Die Comicverfilmung von Todd Phillips ist somit der erste R-Rated-Kinofilm (unter 17 Jahren nur mit Begleitung) aller Zeiten, der diese Hürde überwunden hat, berichtet das Branchenblatt "Variety". Der bisher erfolgreichste R-Film war "The Matrix Reloaded" (2003) mit knapp 830 Millionen Dollar an weltweiten Einnahmen. (APA)