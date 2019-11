Deutsche Zeitungsverlage bekommen voraussichtliche eine staatliche Förderung für ihre Zustellkosten. Foto: APA/Ralf Hirschberger

Berlin – Eine staatliche Förderung für ihre Zustellkosten werden voraussichtlich Zeitungsverlage in Deutschland bekommen, berichtet horizont.net. Laut dpa-Informationen habe der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag einen Antrag der Koalitionsfraktionen Union und SPD beschlossen. Dieser sieht eine Unterstützung der Zustellung von Abonnementzeitungen und Anzeigenblättern in Höhe von 40 Millionen Euro für das Jahr 2020 vor.

Bis zur Vorlage eines Gesamtkonzepts durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sollen die Ausgaben laut dem Bericht aber noch gesperrt bleiben. Das Konzept soll eine zeitlich auf fünf Jahre begrenzte Förderung beinhalten. Verbesserungsbedarf nach dem Beschluss sehe der Zeitungsverlegerverband BDZV. Hintergrund der staatlichen Förderung ist der Rückgang der Auflagen deutscher Tageszeitung und der digitale Wandel. (red, 17.11.2019)