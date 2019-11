Ferraris schossen einander ab, Hamilton drehte Albon in vorletzter Runde

Foto: APA/AFP/DOUGLAS MAGNO

Sao Paulo – Max Verstappen hat den GP von Brasilien vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton gewonnen. Der Red-Bull-Pilot schob sich damit auf den dritten Platz der Fahrer-WM vor, weil seine Konkurrenten Sebastian Vettel und Charles Leclerc wegen einer Ferrari-internen Kollision ausfielen.

Bei Rennende wurden noch mehrere Vorfälle von den Stewards untersucht, so auch ein Kontakt zwischen Hamilton und Alex Albon, der dem Red-Bull-Pilot in der vorletzten Runde seinen zweiten Platz kostete. Es könnte also noch nachträgliche Änderungen im Klassement geben, insbesondere der britische Weltmeister muss zittern.

Für den Toro-Rosso-Piloten Gasly war es der erste Podestplatz seiner Karriere. Carlos Sainz Jr. wurde Vierter, Kimi Räikkönen Fünfter. Valtteri Bottas musste sein Auto in der 52. von 71 Runden mit einem Defekt abstellen, erst die daraus resultierende Safety-Car-Phase machte das Rennen wieder spannend. (red, 17.11.2019)

Umfassender Rennbericht folgt!