Schönen guten Morgen! Starte jetzt informiert in die Woche:

[Inland] Postenschacher: Ein Einblick in den Chat zwischen Strache und Löger.

Schnee und Regen sorgen in weiten Teilen Österreichs für Chaos.

[Wirtschaft] Tesla-Vormarsch zeigt, warum Europa immer weiter zurückfällt.

[International] Neue Zeugenaussagen bringen Trump und sein Umfeld in Erklärungsnot.

[Panorama] TV-Interview von Prinz Andrew droht zum Fiasko zu werden.

[Tennis] Thiem unterliegt im Endspiel der ATP Finals gegen Tsitsipas.

[Wetter] Eine Störungszone zieht am Montagvormittag noch über den Osten und Südosten Österreichs und bringt hier dichte Wolken und Regen. Am Nachmittag setzt sich auch hier die Sonne durch. Bis 11 Grad.

[Zum Tag] Am 18. November 1993 spielte die Grunge-Band Nirvana ein Unplugged-Konzert in New York, das später auf CD veröffentlicht wurde.