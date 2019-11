Seit Juni demonstrieren immer wieder Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Hongkong – Das Oberste Gericht in Hongkong hat das Vermummungsverbot der Regierung für verfassungswidrig erklärt. "Die Beschränkungen, die das Verbot für die Grundrechte impliziert, gehen weiter als notwendig", teilte das Oberste Gericht der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Angesichts der Massenproteste hatte die Regierung Hongkongs Anfang Oktober auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit zurückgegriffen und ein Vermummungsverbot verhängt.

Die Richter gaben damit zwei Klagen von prodemokratischen Abgeordneten statt. Das Gericht stellte aber klar, dass es ein Vermummungsverbot nicht grundsätzlich ablehne oder für verfassungsrichtig halte. Es hänge von den Details eines solchen Gesetzes und den damit verfolgten gesellschaftlichen Zielen ab. Das geltende Verbot gehe aber darüber hinaus, "selbst unter den bestehenden turbulenten Umständen in Hongkong".

Das 106 Seiten lange Urteil sieht auch das seit 1922 geltende Notstandsrecht aus der britischen Kolonialzeit im Widerspruch zum Grundgesetz, weil es die Regierungschefin Carrie Lam im Falle einer öffentlichen Gefahr zu weitreichenden Vollmachten ermächtige.

Schwere Auseinandersetzungen

Indessen ist es in der Nacht auf Montag erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Vor der von Demonstranten seit Sonntagabend besetzten Polytechnischen Universität kam es zu einem Brand, ausgelöst durch Molotow-Cocktails die geworfen wurden, um einen Polizeieinsatz abzuwehren. Die Sicherheitskräfte hatten Hunderte von Demonstranten umzingelt, die sich seit Sonntagabend an der Universität verschanzt haben.

Die Polytechnische Universität hat sich zu einem Hot Spot der Proteste entwickelt. Sie ist die letzte der fünf Universitäten der Stadt, deren Campus noch besetzt ist. Augenzeugen zufolge wirkt die Universität wie eine Festung. Von den Dächern wurden die Pfeile abgefeuert.

Die Demonstranten setzten neben Molotow-Cocktails und Brandbomben auch Pfeil und Bogen gegen Polizisten ein. Den Ordnungskräften zufolge wurde ein Polizist am Sonntag von einem Pfeil ins Bein getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Viele Demonstranten trugen Gasmasken oder Tücher über Mund und Nase, um sich vor Tränengaswolken zu schützen. Einige zogen sich bis auf ihre Unterwäsche aus, nachdem sie zuvor von einem Wasserwerfer durchnässt wurden, dessen Wasser Augenzeugen zufolge ein Reizmittel enthielt.

Angespannte Ruhe

Am Montagmorgen herrschte in der Stadt angespannte Ruhe. Die Polizei bestritt, das Gelände der Universität in den Morgenstunden (Ortszeit) "gestürmt" zu haben. Eine Erklärung sprach aber von einem anhaltenden Einsatz, um Demonstrationen aufzulösen und Festnahmen zu machen. Die Polizei bestätigte auch, dass Aktivisten Brandsätze auf Polizisten geworfen haben. In Filmaufnahmen Hongkonger Medien war zu sehen, wie am Morgen junge Leute gefesselt abgeführt wurden.

An anderen Stellen der Stadt versammelten sich am Montagvormittag wieder vermummte und schwarz gekleidete Aktivisten, während ein Großaufgebot von Sicherheitskräfte auf den Straßen zu sehen war. Die Polizei warnte die Demonstranten vor einem möglichen neuen Einsatz von Tränengas.

Wong verteidigt Gewalt

In der Erklärung vom Montag warnte die Polizei die Demonstranten, nicht mehr mit tödlichen Waffen gegen die Polizei vorzugehen und weitere Gewalttaten einzustellen. Die Beamten würden sonst mit Gegengewalt reagieren und gegebenenfalls scharfe Munition einsetzen.

Der Bürgerrechtler Joshua Wong hat den Einsatz von Gewalt durch die Demonstranten in Hongkong verteidigt. "Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen", sagte Wong der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). "Allein mit Gewalt allerdings auch nicht. Wir brauchen beides."

Seit Juni demonstrieren immer wieder Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone, der sie zu große Nähe zur Führung in Peking vorwerfen. Die anfangs friedlichen Proteste arten immer mehr in Gewalt aus – auf beiden Seiten. (APA, red, 18.11.2019)