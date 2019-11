Nach schweren Schäden am Wochenende, bleibt die Unwetterlage vor allem in Kärnten und Salzburg angespannt. Besserung wird erst für Mittwoch erwartet

Eine Mure hat in Bad Gastein zwei Häuser zerstört. Foto: APA/FEUERWEHR BAD GASTEIN

Große Niederschlagsmengen haben am Wochenende in Österreich zu Murenabgängen, Lawinen und Zivilschutzwarnungen geführt. In Bad Gastein schloss eine Mure zwei Wohnhäuser ein, die Gemeinde Stadl an der Mur im Bezirk Murau wurde zum Katastrophengebiet erklärt, und im Salzburger Lungau und Pongau wurden die Bewohner wegen Muren- und Hochwassergefahr angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Aktuell spitzt sich die Hochwassergefahr im Kärntner Gurktal zu. Am Montag soll es im Süden etwas trockener werden, wirklich entspannen soll sich die Wetterlage aber erst ab Mittwoch.

Zivilschutzalarm in Feld am See

Für die Kärntner Gemeinde Feld am See (Bezirk Villach-Land) wurde am Montag Zivilschutzalarm gegeben. Eine Mure drohte, vom Mirnock abzugehen, sie könnte die Ortschaft im Gegendtal treffen, sagte Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Polizei und Feuerwehr schlugen Alarm, nach einem Erkundungsflug werde man hoffentlich mehr wissen.

Weitere Hotspots im Bezirk waren Finkenstein, wo der Abfluss des Faaker Sees Hochwasser führte, die Ortschaft Müllnern und Treffen am Ossiacher See. In Treffen habe sich die Situation aber etwas beruhigt, erklärte der Bezirkshauptmann.

Im Bezirk Spittal an der Drau war die Lage weiter angespannt. In der Nacht auf Montag seien einige Muren abgegangen, sagte Bezirkshauptmann Klaus Brandner. Vier Wohnhäuser im Ortsteil Nöreach in Dellach im Drautal mussten wegen Hangrutschungen evakuiert werden. Jetzt, da der Regen aufgehört habe und der Nebel sich lichte, könne man Aufklärungsflüge durchführen.

Hochwassergefahr im Gurktal

Die Hochwasserlage im Kärntner Gurktal spitzte sich in der Nacht auf Montag zu. Bei Weitensfeld (Bezirk St. Veit) erreichte die Gurk den Pegel eines 30-jährlichen Hochwassers, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. In Gurk wurde der Ortsteil Sandboden vorsichtshalber evakuiert, die Bewohner von 15 Häusern mussten diese verlassen. Mehrere Straßen wurden wegen Murenabgängen gesperrt.

In Straßburg wurde ein Haus komplett überflutet. Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grillitsch aktivierte um 5.30 Uhr den behördlichen Krisenstab. Gegen 7 Uhr standen im Bezirk rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz, es ging vor allem um die Verstärkung und Sicherung des Hochwasserschutzes. Für die Morgenstunden waren Aufklärungsflüge geplant, um ein Bild von der Lage zu bekommen.

ORF

Mure in Bad Gastein und Evakuierung in Stadl an der Mur

Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gestein im Salzburger Pongau ging am Sonntag gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser ab. Die Schlammlawine zerstörte ein Einfamilienhaus völlig und schob dieses auf ein darunterliegendes Haus. Eine Person konnte verletzt geborgen werden, eine weitere war im Haus eingeschlossen. Die Einsatzkräfte hatten Sprechkontakt zu der Person, gegen drei Uhr morgens meldeten die Einsatzkräfte dann, dass auch die zweite Person befreit werden konnte.

Die obersteirische Gemeinde Stadl an der Mur (Bezirk Murau) wurde am Sonntagabend vom Katastrophenreferenten und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) zum Katastrophengebiet erklärt. Am Nachmittag wurden zunächst 15 Wohnhäuser aufgrund einer drohenden Hangrutschung evakuiert, weitere Hänge begannen abzurutschen.

Laut Schickhofers Büros traten in der 1.000-Einwohner-Gemeinde aufgrund der schweren Regenfälle mehrere Bäche über die Ufer, weitere Hangrutschungen wurden befürchtet. Mit den örtlichen Kräften könne die Situation nicht mehr bewältigt werden.

Zivilschutzalarm in Salzburg und Kärnten

Nach den anhaltenden Regenfällen gaben die Salzburger Bezirkshauptmannschaften Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden am Sonntagnachmittag eine Zivilschutzwarnung aus. In weiten Teilen des Bundeslands wurden die Bewohner wegen der Muren- und Hochwassersituation dringend angehalten, ihre Wohnhäuser nicht zu verlassen.

Vom Zivilschutzalarm betroffen waren die Orte Muhr im Lungau sowie Großarl, Hüttschlag und Bad Hofgastein im Pongau. Außerdem wurden 54 Häuser wegen drohender Hangrutsche evakuiert. Im Pinzgau waren vor allem Zell am See, Viehofen, Saalbach, Lend-Embach, Rauris, Taxenbach, Fusch, Piesendorf, Niedernsill, Uttendorf, Königsleiten und Stuhlfelden betroffen.

Foto: APA

Schulen bleiben geschlossen

In Kärnten blieben sämtliche Schulen im Bezirk Spittal/Drau sowie ein Bildungszentrum im Bezirk Hermagor am Montag geschlossen. Angesichts der Lawinengefahr, starker Regenfälle und zahlreicher Straßensperren gehe die Sicherheit und das Wohlergehen der Schüler vor, sage Bildungsreferent und Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Sonntag.

Begründet werden die Schulschließungen damit, dass sich die Situation im Bezirk am Sonntagnachmittag dramatisch zugespitzt habe. So gab es infolge des anhaltenden Starkregens zahlreiche Muren und Rutschungen, Straßensperren auf der Kleinkirchheimer Straße (B88), der Großglocknerstraße (B107) sowie der Mölltalstraße (B106), im oberen Mölltal bestand hohe Lawinengefahr.

Entspannung erst am Mittwoch

Der Montag sollte laut Prognose im Süden trocken und mit etwas Sonnenschein verlaufen. Bereits in der Nacht auf Dienstag und am Dienstag selbst kann es jedoch in Osttirol und Oberkärnten stellenweise wieder kräftig regnen und schneien. Am Mittwoch sollten die Niederschläge dann rasch abklingen und eine Entspannung der Lage einsetzen. Die restliche Woche bringt nach aktuellem Stand dann keine größeren Regen- und Schneemengen. Es sind aber weiterhin Probleme durch umstürzende Bäume, Überschwemmungen und Hangrutschungen möglich, auch die Lawinengefahr bleibt hoch. (APA, red, 18.11.2019)