"Path of Exile 2" wurde enthüllt. Foto: Grinding Gear Games

Grinding Gear Games hat auf der ExileCon 2019 Path of Exile 2 vorgestellt. Dabei verfolgt der Entwickler einen ähnlichen Ansatz wie Blizzard bei Overwatch 2. So soll eine Spaltung der Community vermieden werden, indem sich beide Games das Endgame teilen. Zudem sollen alle Features des ersten Teils auch im zweiten Teil dabei sein. Neu sind ein überarbeitetes Skill-System, neue Ascendancy-Klassen und Verbesserungen an der Engine. Mikrotransaktionen, die in den ersten Teil investiert wurden, können zudem auf Path of Exile 2 übertragen werden.

Path of Exile

Was alles neu ist

Mehr Infos soll es 2020 geben. Die Story soll Teile von Path of Exile und neue Geschichten mit sich bringen. Diese finden 20 Jahre nach dem Tod von Kitava statt und umfassen insgesamt sieben Akte. 19 Klassen sind ferner vorgesehen und auch bei den Rüstungen und Waffen will Grinding Gear Games eine Generalüberholung durchführen. Beim Skill-System soll es fortan möglich sein, Skills zu verbinden. Interessierte können im Rahmen der Beta einen ersten Blick auf das Spiel werfen – diese startet spätestens Ende 2020.

Path of Exile

Mobile-Version kommt ebenso

Path of Exile soll auch auf Mobilgeräten landen. Hierbei wies Grind Gear Games darauf hin, dass es nicht um ein typisches Smartphone-Spiel handeln soll. Viele Mobile-Titel sind laut dem Entwickler hinsichtlich des Free2Play-Elements "Scheiße" – die Spieleschmiede selbst will es anders machen. Grinding Gear Games wird die mobile Version des Games daher intern entwickeln. Geplant ist ein "gutes Spiel, das zufällig auf einem Smartphone gespielt wird". Erstes Gameplay wurde bereits gezeigt, wann das Game erscheint ist allerdings offen. (red, 18.11.2019)