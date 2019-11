Der Privatsender erreichte mit dem Finale in London am Sonntag im Schnitt 677.000 Seher

Domic Thiem musste sich nach hartem Kampf Stefanos Tsitsipas geschlagen geben. Servus TV jubelt über Rekordquoten. Foto: EPA/Will Oliver

Salzburg/Wals – Dominic Thiem zieht: Das Finalspiel bei den Finals in London bescherten Servus TV einen neuen Zuseherrekord. Das Match zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas am Sonntag, den 17. November, sahen um 19.15 Uhr durchschnittlich 679.000 Menschen, der bislang stärkste Wert in der Geschichte von Servus TV.

Damit erreichte der Privatsender einen Marktanteil von über 19 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren. Nach Angaben von Servus TV konnte der Livestream auf servustv.com 141.000 Video Views verzeichnen, was der Bestwert des Jahres 2019 ist. Bereits am Samstag fieberten um 21.15 Uhr 385.000 Zuseher bei der Halbfinalpartie zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev mit.

Punkten konnte der Sender auch mit MotoGP: Am Sonntagnachmittag sahen das Rennen durchschnittlich 137.000 Fans, was einem Marktanteil von 11 Prozent in der allgemeinen Zielgruppe entspricht. (red, 18.11.2019)