"Anthem" ist offenbar nicht tot, sondern soll in komplett neuer Form wiederauferstehen. Foto: Bioware

Um Anthem ist es in den vergangen Monaten recht still geworden. EA hatte große Pläne mit dem Loot-Shooter – das Game fiel bei Testern und Spielern aber gleichermaßen durch. Wie Jason Schreier von Kotaku berichtet, hat man das Spiel allerdings nicht aufgegeben – ganz im Gegenteil. So soll Bioware und EA an einem kompletten Neustart von Anthem arbeiten. Intern heißt das Projekt "Anthem 2.0" beziehungsweise "Anthem Next".

Entwickler noch unschlüssig

Unklar ist allerdings, wie diese Updates ausgerollt werden. Entweder sollen diese alle auf einmal oder schrittweise veröffentlicht werden. Möglicherweise wird "Anthem Next" auch als eigenständiges Spiel veröffentlicht. Fix laut Schreier auf jeden Fall, dass der Loot-Shooter keineswegs aufgegeben wurde. Dutzende bis hunderte Entwickler sollen dem Bericht zufolge in unterschiedlichen Studios an dem Game arbeiten.

Spiel wird komplett überarbeitet

Ein Entwickler, der anonym bleiben möchte, sagt auch, dass man Anthem in den vergangenen Monaten komplett auseinandergenommen hat, um es von Grund auf neu zu entwickeln. So sollen das Loot-System, die Quests, der Schwierigkeitsgrad, das Fortschrittsystem, die Spielwelt und auch das soziale Element in Angriff genommen werden. Wann die Änderungen tragend werden, ist allerdings unbekannt, da es laut einem Entwickler noch nichts Konkretes vorzuweisen gibt.

Führungsetage ausgewechselt

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder vermeldet, dass Anthem "tot" sei und EA sowie Bioware das Kapitel möglichst schnell abschließen möchten. Komplett aus der Luft waren die Berichte allerdings nicht gegriffen, da mit Chad Robertson und Ben Irving gleich zwei Führungskräfte das Studio verließen. Eigentlich vorgesehene Update-Pläne wurden zudem verworfen, was viele Spieler mutmaßen ließ, dass der Loot-Shooter keine weiteren Inhalte mehr erhalten soll. (red, 18.11.2019)