SPÖ, Grünen und Neos brachten den Antrag am Montag ein. Nationalratspräsident Sobotka hat acht Werktage Zeit, die Sitzung einzuberufen

Die SPÖ will sich noch nicht festlegen, ob es einen eigenen "Posten- und Korruptions-Untersuchungsausschuss" geben soll. Foto: HERBERT PFARRHOFER / HERBERT NEUBA

Wien – Die von der SPÖ initiierte Sondersitzung des Nationalrats zur Casinos-Affäre wird bis spätestens Donnerstag nächster Woche (28. November) stattfinden. Der von Grünen und Neos unterstützte Antrag ist am Montag eingebracht worden – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) muss die Sitzung nun binnen acht Werktagen einberufen. Ob es auch einen Untersuchungsausschuss geben wird, ist noch offen.

Die Neos haben vergangene Woche einen "Posten- und Korruptions-Untersuchungsausschuss" gefordert und dazu Gespräche mit der SPÖ angekündigt. Diese zeigt sich aber zurückhaltend. Ein Sprecher des SPÖ-Parlamentsklubs sagte am Dienstag, dass man bisher von einer Fortsetzung der Untersuchungen zum Verfassungsschutz ausgegangen sei – und zwar erweitert um die Ibiza-Affäre.

"Novomatic zahlt alle"

Aus Sicht der SPÖ könnten die Casinos Austria in diesen Ausschuss einbezogen werden. Und zwar deshalb, weil der Glücksspielkonzern Novomatic im Ibiza-Video explizit angesprochen wird. Im Bezug auf verdeckte Geldflüsse an die Parteien sagt Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (damals FPÖ) in dem Video nämlich: "Novomatic zahlt alle."

Der politisch gut vernetzte Konzern hatte diese Behauptung damals zurückgewiesen. Aus am Wochenende via "Falter" publik gewordenen Whatsapp-Protokollen geht übrigens hervor, wie Novomatic-Chef Harald Neumann im Mai auf das Ibiza-Video reagierte. Auf den Hinweis, dass auch sein Konzern in dem Video vorkommt, schrieb er zurück: "Unfassbar, wie dumm!" (APA, 18.11.2019)